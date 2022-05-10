Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях противника по состоянию на 10 мая. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Как стало известно, общие боевые потери оккупантов с начала войны в Украине ориентировочно составили:

• личного состава — около 26000 (+350) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1170 (+25) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 2808 (+44) ед;

• артиллерийских систем – 519 (+6) ед;

• РСЗО — 185 (+0) ед;

• средства ПВО — 87 (+0) ед;

• самолетов – 199 (+0) ед;

• вертолетов – 158 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 380 (+3);

• крылатые ракеты — 94(+0);

• корабли/катера — 12 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 1980 (+10) ед;

• специальная техника – ​​41 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском направлении.

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Сайт "Комментарии" писал о том, что в СНБО опровергли очередной фейк оккупантов о ВСУ. Российская пропагандистская машина продолжает распространять лживые фейки об украинской армии.

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