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Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском направлении

сегодня, 10:23
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях противника по состоянию на 10 мая. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Стало известно, сколько оккупантов уничтожили ВСУ за все время войны

Армия РФ

Как стало известно, общие боевые потери оккупантов с начала войны в Украине ориентировочно составили:

• личного состава — около 26000 (+350) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1170 (+25) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 2808 (+44) ед;

• артиллерийских систем  – 519 (+6) ед;

• РСЗО — 185 (+0) ед;

• средства ПВО — 87 (+0) ед;

• самолетов – 199 (+0) ед;

• вертолетов – 158 (+0) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 380 (+3);

• крылатые ракеты — 94(+0);

• корабли/катера — 12 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 1980 (+10) ед;

• специальная техника  – ​​41 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском направлении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что "Пушечное мясо" для России: ФСБ в оккупированном Луганске ищет мужчин для "мобилизации". Принудительно мобилизированных людей россияне планируют использовать в качестве прикрытия. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что в США рассказали, почему нельзя позволить Путину "заморозить" войну в Украине. В Конгрессе США призывают не допустить желаемого для российского диктатора сценария. Подробно об этом читайте на нашем сайте. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что в СНБО опровергли очередной фейк оккупантов о ВСУ. Российская пропагандистская машина продолжает распространять лживые фейки об украинской армии. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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