Стали известны потери армии РФ в войне против Украины

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии РФ в войне против Украины. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, согласно официальным данным, общие потери противника по состоянию на утро 12 апреля ориентировочно составили:

• личного состава — около 19600 человек;

• танков ‒ 732 ед;

• боевых бронированных машин ‒ 1946 ед;

• артиллерийских систем – 349 ед;

• РСЗО — 111 ед;

• средства ПВО — 63 ед;

• самолетов – 157 ед;

• вертолетов – 140 ед;

• автомобильной техники — 1406 ед;

• корабли/катера — 7 ед;

• цистерн с ГСМ — 76;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 124;

• Специальная техника – ​​25;

• Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

Также в Генеральном штабе отмечают, что данные уточняются, а подсчет усложнен высокой интенсивностью боевых действий.

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