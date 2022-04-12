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Стали известны потери армии РФ в войне против Украины

Наши воины продолжают героически удерживать оборону

сегодня, 10:28
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии РФ в войне против Украины. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Стали известны потери армии РФ в войне против Украины

Армия РФ

Так, согласно официальным данным, общие потери противника по состоянию на утро 12 апреля ориентировочно составили:

• личного состава — около 19600 человек;

• танков ‒ 732 ед;

• боевых бронированных машин ‒ 1946 ед;

• артиллерийских систем – 349 ед;

• РСЗО — 111 ед;

• средства ПВО — 63 ед;

• самолетов – 157 ед;

• вертолетов – 140 ед;

• автомобильной техники — 1406 ед;

• корабли/катера — 7 ед;

• цистерн с ГСМ — 76;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 124;

• Специальная техника – ​​25;

• Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

Также в Генеральном штабе отмечают, что данные уточняются, а подсчет усложнен высокой интенсивностью боевых действий. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что химатака на Мариуполь: почему Кремль пошел на такой шаг – как Запад может наказать Россию. Россию предостерегали от использования химического оружия лично президент США и канцлер Германии. 

Читайте также о том, что выборы во Франции: какую роль сыграла Украина в противостоянии Макрона и Ле Пен. При любых результатах выборов во Франции, украинцам не стоит ждать чего-то особенного. 

Сайт "Комментарии" писал о том, какая ситуация на границах освобожденных областей: рассказали в Госпогранслужбе. На западе Украины уменьшилось количество выезжающих переселенцев и возросло количество возвращающихся. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что за Мариуполь, Ирпень, Бучу, Гостомель: десантники показали, как в Донецкой области уничтожают оккупантов. Враг не досчитался еще одной колонны военной техники. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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