Стали известны общие боевые потери армии РФ в войне против Украины

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерял армии оккупантов по состоянию на утро 3 мая. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

В Генштабе ВСУ рассказали сколько живой силы и техники враг потерял во время войны в Украине (с 24 февраля по 3 мая). Так, согласно данным наших военных общие боевые потери врага ориентировочно составили:

• личного состава — около 24200 (+400) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1062 (+14) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 2567 (+48) ед;

• артиллерийских систем – 475 (+16) ед;

• РСЗО — 162 (+10) ед;

• средства ПВО — 80 (+0) ед;

• самолетов – 194 (+0) ед;

• вертолетов – 155 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 1843 (+19) ед;

• корабли/катера — 10 (+2) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 291 (+20);

• cпециальная техника – ​​38 (+0);

• крылатые ракеты – 84 (+0).

В Генштабе отмечают, что наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Изюмском направлении.

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