logo

BTC/USD

38487.22

ETH/USD

2638.46

LTC/USD

105.08

USD/UAH

31.20

EUR/UAH

35.15

RUB/UAH

0.37

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 США и Черногория закрывают свое небо для самолетов РФ
commentss НОВОСТИ Все новости

США и Черногория закрывают свое небо для самолетов РФ

Еще 2 страны закрыли свое небо для самолетов РФ

сегодня, 17:06
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Сегодня, 2 марта, на официальной странице украинского МИД появилась информация о том, что еще две страны закрывают свое небо для самолетов РФ. 

США и Черногория закрывают свое небо для самолетов РФ

Война в Украине. Фото из открытых источников

"США и Черногория присоединились к списку стран, закрывших свое небо для России", — говорится в заявлении МИД Украины. 

В настоящее время стран, принявших такое решение уже 38. 

США и Черногория закрывают свое небо для самолетов РФ - фото 2

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что первые 2-3 дня войны в Украине стали переломными: почему Путина охватило отчаянье. Украинская армия, власть и общество выступили единым фронтом против агрессора, на что в Кремле не рассчитывали. 

Читайте также о том, что в ОП рассказали, почему оккупанты в бешенстве расстреливают Харьков. Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что российские оккупанты обстреливают Харьков из тяжелых реактивных системам залпового огня. 

Сайт "Комментарии" сообщал в СБУ рассказали о допросах пленных оккупантов. В Киевской области против 10 пленных открыто производство. 

Также "Комментарии" писали о том, что Путин в Беларуси хочет снова сделать Януковича президентом, чтобы дожать Лукашенко. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/UkraineMFA
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!