США и Черногория закрывают свое небо для самолетов РФ

Сегодня, 2 марта, на официальной странице украинского МИД появилась информация о том, что еще две страны закрывают свое небо для самолетов РФ.

Война в Украине. Фото из открытых источников

"США и Черногория присоединились к списку стран, закрывших свое небо для России", — говорится в заявлении МИД Украины.

В настоящее время стран, принявших такое решение уже 38.





Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что первые 2-3 дня войны в Украине стали переломными: почему Путина охватило отчаянье. Украинская армия, власть и общество выступили единым фронтом против агрессора, на что в Кремле не рассчитывали.

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Сайт "Комментарии" сообщал в СБУ рассказали о допросах пленных оккупантов. В Киевской области против 10 пленных открыто производство.

Также "Комментарии" писали о том, что Путин в Беларуси хочет снова сделать Януковича президентом, чтобы дожать Лукашенко.

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