Сколько техники и живой силы армия РФ потеряла в войне против Украины

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Денис
В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины озвучили данные о потерях армии РФ за 42 дня войны против Украины. Об этом сообщается на официальноq странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.
Армия РФ
Так согласно данным наших военных, с 24 февраля по утро 7 апреля потери противника ориентировочно составили:
личного состава — около 18900 человек;
танков ‒ 698 ед;
боевых бронированных машин ‒ 1891 ед;
артиллерийских систем – 332 ед;
РСЗО — 108 ед;
средства ПВО — 55 ед;
самолетов – 150 ед;
вертолетов – 135 ед;
автомобильной техники — 1358 ед;
корабли/катера — 7 ед;
цистерн с ГСМ- 76;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 111;
Специальная техника – 25;
Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.
Также в Генеральном штабе отметили, что данные о потерях врага уточняются, а подсчет усложнен высокой интенсивностью боевых действий.
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