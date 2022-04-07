Сколько техники и живой силы армия РФ потеряла в войне против Украины

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины озвучили данные о потерях армии РФ за 42 дня войны против Украины. Об этом сообщается на официальноq странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так согласно данным наших военных, с 24 февраля по утро 7 апреля потери противника ориентировочно составили:

личного состава — около 18900 человек;

танков ‒ 698 ед;

боевых бронированных машин ‒ 1891 ед;

артиллерийских систем – 332 ед;

РСЗО — 108 ед;

средства ПВО — 55 ед;

самолетов – 150 ед;

вертолетов – 135 ед;

автомобильной техники — 1358 ед;

корабли/катера — 7 ед;

цистерн с ГСМ- 76;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 111;

Специальная техника – ​​25;

Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

Также в Генеральном штабе отметили, что данные о потерях врага уточняются, а подсчет усложнен высокой интенсивностью боевых действий.

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