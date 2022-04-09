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"Русские своих не бросают?": в Харьковской области обнаружена братская могила оккупантов (ФОТО)

Братская могила была обнаружена в Ольховке

сегодня, 17:05 comments2334
Автор:

Денис
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"Русские своих не бросают?": в Харьковской области обнаружена братская могила оккупантов (ФОТО)

Армия РФ

В Харьковской области было обнаружено массовое захоронение солдат армии РФ. Об этом сообщается на официальной странице Центра стратегических коммуникаций Вооруженных силу Украины в социальной сети Facebook. 

Как стало известно, в ходе зачистки населённого пункта Ольховка, что в Харьковской области наши военные обнаружили братскую могилу военнослужащих армии РФ. 

"Миф о том, что русские своих не бросают окончательно разрушен". — отмечают в СтратКоме ВСУ. 

В СтратКоме напомнили, что в конце прошлого месяца наши воины уничтожили две БТГ 138-й мотострелковой бригады и сводную БТГ 59-го танкового полка ВС РФ.

Внимание! Фото — 18+. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что открытое вторжение РФ: какие главные выводы и прогнозы на 45-й день войны. Эксперты рассказали, почему на 45-й день войны первоначальный план Москвы окончательно провалился. 

Читайте также о том, что Зеленский заявил, что решение о прекращении войны в Украине зависит от одного человека. Президент Зеленский заявил, сегодня у Украины нет другого выбора, кроме как сесть за стол переговоров. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Мелитополе оккупанты начали брать "на карандаш" мужчин. Оккупанты создают "вакуум" для оккупированных городов, а гуманитарку свою уже не везут, а забирают украинскую или западную и раздают ее людям "для картинки".

Также "Комментарии" информировали о том, кто и как заботится о жителях региона во время войны в Украине. В спецпроекте "Гуманитарная страна" — кто помогает военным и гражданским в Харьковской области в сверхсложное для Украины время, какую помощь могут получить те, кто в этом нуждается, и какие насущные нужды жителей Харьковщины. 


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Источник: https://www.facebook.com/AFUStratCom
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