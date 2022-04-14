logo

BTC/USD

41003.74

ETH/USD

3082.52

LTC/USD

109.66

USD/UAH

29.54

EUR/UAH

32.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 Российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу в Полтавской области: подробности
commentss НОВОСТИ Все новости

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу в Полтавской области: подробности

В Миргороде в результате ракетного удара поврежден аэродром

сегодня, 14:11 comments1035
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Миргороду в Полтавской области. В результате ракетного удара военных РФ получил повреждения аэродром. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал мэр Миргорода Виктор Иваненко 13 апреля.

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу в Полтавской области: подробности

Ракета - фото из открытых источников

По словам мэра города, аэродром получил серьезные разрушения. На месте ракетного удара произошел пожар.

"Вчера войска России нанесли очередной ракетный удар по инфраструктуре нашего аэродрома. Есть многочисленные разрушения, возник пожар. К счастью, погибших нет", — отметил мэр Миргорода Виктор Иваненко.

Также Виктор Иваненко добавил, что за последние 10 дней это был третий ракетный удар по инфраструктуре Миргорода.

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия снова угрожает ядерным оружием – причина расширения НАТО за счет Швеции и Финляндии. В Кремле не скрывают раздражение от намерений Швеции и Финляндии уже этим летом присоединиться к НАТО. Именно поэтому Москва открыто заявляет, что готова взыскать ядерное оружие к Балтике. Речь идет о кораблях с соответствующими ракетами.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского ответили на угрозы Кремля нанести удары по Киеву. В случае новых ракетных ударов со стороны России по Киеву, Украина оставляет за собой право ответного огня. Кремль действительно от угроз может перейти к реальным шагам и начнет обстрелы Киева.

Читайте на портале "Комментарии": США передадут Украине разведданные, с которыми можно вернуть Донбасс и Крым. В то же время американская разведка не будет предоставлять данные о военных целях на территории РФ.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1348099248991709&id=100013749394262
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!