Российские оккупанты нанесли ракетный удар по городу в Полтавской области: подробности

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Миргороду в Полтавской области. В результате ракетного удара военных РФ получил повреждения аэродром. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделал мэр Миргорода Виктор Иваненко 13 апреля.

Ракета - фото из открытых источников

По словам мэра города, аэродром получил серьезные разрушения. На месте ракетного удара произошел пожар.

"Вчера войска России нанесли очередной ракетный удар по инфраструктуре нашего аэродрома. Есть многочисленные разрушения, возник пожар. К счастью, погибших нет", — отметил мэр Миргорода Виктор Иваненко.

Также Виктор Иваненко добавил, что за последние 10 дней это был третий ракетный удар по инфраструктуре Миргорода.

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия снова угрожает ядерным оружием – причина расширения НАТО за счет Швеции и Финляндии. В Кремле не скрывают раздражение от намерений Швеции и Финляндии уже этим летом присоединиться к НАТО. Именно поэтому Москва открыто заявляет, что готова взыскать ядерное оружие к Балтике. Речь идет о кораблях с соответствующими ракетами.

Также "Комментарии" писали, что у Зеленского ответили на угрозы Кремля нанести удары по Киеву. В случае новых ракетных ударов со стороны России по Киеву, Украина оставляет за собой право ответного огня. Кремль действительно от угроз может перейти к реальным шагам и начнет обстрелы Киева.

Читайте на портале "Комментарии": США передадут Украине разведданные, с которыми можно вернуть Донбасс и Крым. В то же время американская разведка не будет предоставлять данные о военных целях на территории РФ.

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