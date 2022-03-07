Россия предложила эвакуировать украинцев к себе: Украина отреагировала на предложение

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Карина Ожерельева
Россия предложила создать гуманитарные коридоры из Киева в Беларусь, а затем и в Россию, а из Харькова и Сум сразу в Россию. Украина считает это предложение неприемлемым. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделала вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в своем видеообращении.
Ирина Верещук - фото из открытых источников
Верещук сообщила, что ночью пришло письмо от России, в котором было предложение, "учитывая личную просьбу президента Французской Республики Эммануэля Макрона", объявить режим тишины 7 марта и создать гуманитарные коридоры:
— из Киева: Киев-Гостомель-Раковка-Сосновка-Иванков-Оране-Чернобыль-Гдень-Гомель с последующей доставкой авиационным транспортом в РФ
— из Харькова: Харьков-Нехотевка-Белгород и далее железнодорожным или автотранспортом в пункты назначения или временного пребывания
— из Сум: Сумы-Суджа-Белгород и далее железнодорожным или автотранспортом в пункты назначения или временного пребывания
Также Верещук заявила, что Украина уже послала свое видение гуманитарных коридоров и готова их открыть утром 7 марта.
Как сообщали ранее "Комментарии", конгресс украинцев Канады призывает Запад к введению торгового эмбарго в РФ.
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