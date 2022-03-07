Россия предложила эвакуировать украинцев к себе: Украина отреагировала на предложение



















Россия предложила создать гуманитарные коридоры из Киева в Беларусь, а затем и в Россию, а из Харькова и Сум сразу в Россию. Украина считает это предложение неприемлемым. Как сообщают "Комментарии", такое заявление сделала вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в своем видеообращении.

Ирина Верещук - фото из открытых источников

"Утром появилась информация, что, мол, Российская Федерация в гуманных целях открывает гуманитарные коридоры, и режим прекращения огня задействуется с 10 утра. Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди из Иванкова, Дымера, Вышгорода, из-под Киева в Беларусь, чтобы потом самолетами улететь в Российскую Федерацию", – сообщила Верещук.

Верещук сообщила, что ночью пришло письмо от России, в котором было предложение, "учитывая личную просьбу президента Французской Республики Эммануэля Макрона", объявить режим тишины 7 марта и создать гуманитарные коридоры:

— из Киева: Киев-Гостомель-Раковка-Сосновка-Иванков-Оране-Чернобыль-Гдень-Гомель с последующей доставкой авиационным транспортом в РФ

— из Харькова: Харьков-Нехотевка-Белгород и далее железнодорожным или автотранспортом в пункты назначения или временного пребывания

— из Сум: Сумы-Суджа-Белгород и далее железнодорожным или автотранспортом в пункты назначения или временного пребывания

"Надеюсь, что президент Макрон понимает, что его имя и искренние попытки помочь гражданскому населению Украины, а также иностранным гражданам Китая, Пакистана, Индии и многих других государств, на самом деле используется и манипулируется именно Российской Федерацией", – подчеркнула вице-премьер министр.





Также Верещук заявила, что Украина уже послала свое видение гуманитарных коридоров и готова их открыть утром 7 марта.

Как сообщали ранее "Комментарии", конгресс украинцев Канады призывает Запад к введению торгового эмбарго в РФ.

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