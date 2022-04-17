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Разведчики рассказали, что действительно происходит среди военной верхушки РФ

Генералы готовятся к решающей битве, но очень спешат

сегодня, 23:04
Автор:

Козлова Альбіна
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Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов прокомментировал ситуацию в России. По его словам, военная верхушка россии спешит к Пасхе одержать хоть какие-то тактические победы на поле боя. Поэтому готовятся к решающей битве, потому что очень ограничены во времени.

Разведчики рассказали, что действительно происходит среди военной верхушки РФ

Фото Генеральный штаб ВСУ

Могут быть определенные тактические временные победы по каким-то направлениям, например, некоторые населенные пункты переходят "из рук в руки" по 2-3 раза в сутки, потому что война продолжается. Однако значительных успехов враг не добьется. Украину мы отстоим. А вот среди генералов россии нет единого решения относительно тактики, потому что есть факторы, которые их пугают.

"Нет однозначности по одной причине. Сейчас подтверждена информация об уничтожении 8 из них и этот фактор очень пугает многих. И то, что офицеров арестовывают тоже пугает, потому что никто из них не хочет быть козлом отпущения или садиться в тюрьму за военные провалы", – говорит он.

Также Кирилл Буданов объяснил, что нет такого понятия как второй или третий этап войны – это некорректно. Наступление продолжается все время, боевые действия идут каждый день. Сейчас россияне прибегают к тактике концентрации усилий на участках прорыва – это Изюм, там они будут пытаться наступать. Впрочем, ВСУ надежно защищает эти рубежи.

В россии сейчас проводят так называемые "чистки" потому что Путину нужна группа людей, которые будут козлом отпущения за поражение в боевых действиях. В поисках которых находят "паркетных" генералов, служивших верой и правдой режиму, а сейчас, когда есть неудача, их назвали крайними. По словам Кирилла Буданова, у генералов, которыми переполнена россия, нет боевого опыта, зато есть политические симпатии к режиму.

Что касается диверсий, организованных оккупантами на территории россии с целью обвинить Украину, то из перехватов известно, что такие эпизоды имеют место.

Причин несколько: всеобщие провалы в мобилизации, в экономике. Это нормальная практика для россии — они совершили перед второй чеченской войной теракт и обвинили в нем чеченцев. Украина не воюет с мирным населением, не уничтожает гражданские объекты. Кроме того, глава ГУР МО успокоил, что угрозы применения ядерного оружия – это лишь шантаж мира. На самом деле, даже если Путин попытается это сделать, это технически не так легко выполнить.

Как сообщал портал "Комментарии", оккупанты планируют мобилизовать украинцев еще в двух регионах.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CwQl49tDPTk
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