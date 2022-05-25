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"Покрошили на удобрения": украинские артиллеристы продолжают уничтожать оккупантов (ВИДЕО)

Украинские военные показали, как уничтожают врагов

25 мая 2022, 15:27
Автор:

Денис
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Защитники Украины дают достойный отпор оккупантам и продолжают уничтожать их технику и живую силу. Об этом сообщается на официальной странице Министерства обороны Украины в социальной сети Facebook. 

"Покрошили на удобрения": украинские артиллеристы продолжают уничтожать оккупантов (ВИДЕО)

ВСУ

Украинские артиллеристы в очередной раз продемонстрировали своё мастерство и уничтожили технику противника. 

"Будни пушкарей 45 отдельной артиллерийской бригады Вооруженных Сил Украины. Наши защитники крошат орков на удобрение!",- Минобороны Украины. 

Отмечается, что на опубликованном видео запечатлен результат взаимодействия аэроразведки 15 ГУ УВКР и Азова с артиллеристами бригады. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Мир на пороге Третьей мировой: как избежать такого сценарий – о чем говорит предупреждение Сороса. Война в Украине может набрать глобальных размеров, захлестнув весь мир. 

Читайте также о том, что шаг к дефолту РФ: почему теперь вероятность почти 100% – как США решились на такой шаг. В Кремле предусматривали возможность того, что США не позволят России продолжать платить по своим облигациям и провели платежи заранее. Поэтому дефолт в РФ можно ожидать не в мае, а в июле. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что три месяца войны в Украине, как 9 лет в Афганистане: в британской разведке озвучили потери РФ. К такому высокому уровню потерь, который продолжает расти во время наступления на Донбассе, привело сочетание плохой тактики на малых высотах с ограниченным прикрытием с воздуха. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что у россиян заканчивается оружие, которое давало им превосходство в войне, – эксперт. Из-за нехватки ракет российским военным приходится использовать ракеты класса Х-22. 


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Источник: https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA
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