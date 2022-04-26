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По "Азовстали" ночью совершили десятки авиаударов: под завалами гражданские

В результате авиаударов по "Азовстали" пострадали гражданские

сегодня, 14:40
Автор:

Карина Ожерельева
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В ночь на 26 апреля по заводу "Азовсталь" в Мариуполе оккупанты совершили 35 авиаударов, в результате чего пострадали гражданские, находящиеся сейчас под завалами. Как сообщают "Комментарии", такое заявление опубликовал "Азов".

По "Азовстали" ночью совершили десятки авиаударов: под завалами гражданские

Азовсталь - Телеграмм полка "Азов"

"Завод "Азовсталь", в котором находятся защитники Мариуполя, где в подвалах прячутся от обстрелов гражданские, продолжают накрывать вражеским огнем", — говорится в сообщении "Азова".

Только за минувшую ночь оккупанты нанесли по заводу 35 авиаударов, из-за чего произошел пожар на одном из цехов. В результате обстрела пострадали мирные жители Мариуполя, которые находятся под завалами завода.

"Военнослужащие полка "Азов" оказывают первую медицинскую помощь и прилагают все усилия, чтобы освободить гражданских из-под завалов", — добавил "Азов".

Как сообщали ранее "Комментарии", оккупанты придумали новую причину для угроз Украине. Москва из-за предводителя так называемой ДНР Дениса Пушилина перешла к новым угрозам Украине. Теперь Украине угрожают усилением агрессии "с учетом того, что происходит в Приднестровье". Денис Пушилин уже решил озвучить планы оккупации новых территорий Украины, а не только всех Донецкой и Луганской областей, как сообщалось еще ранее.

Также "Комментарии" писали, что Ирина Верещук дала советы украинцам и рассказала о своей работе. В интервью Утро из Украины вице-премьер Ирина Верещук рассказала, что ей помогает в работе по обмену, открытию коридоров для населения, где сейчас ее семья и дала советы украинским женщинам.

Читайте на портале "Комментарии": 36-я годовщина Чернобыльской трагедии: угроза украинским АЭС от оккупантов до сих пор сохраняется.


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Источник: https://society.comments.ua/ua/news/developments/l6-ta-richnicya-chornobilskoi-tragedii-zagroza-ukrainskim-aes-vid-okupantiv-dosi-zberigaetsya-697595.html
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