По "Азовстали" ночью совершили десятки авиаударов: под завалами гражданские

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Карина Ожерельева
В ночь на 26 апреля по заводу "Азовсталь" в Мариуполе оккупанты совершили 35 авиаударов, в результате чего пострадали гражданские, находящиеся сейчас под завалами. Как сообщают "Комментарии", такое заявление опубликовал "Азов".
Азовсталь - Телеграмм полка "Азов"
Только за минувшую ночь оккупанты нанесли по заводу 35 авиаударов, из-за чего произошел пожар на одном из цехов. В результате обстрела пострадали мирные жители Мариуполя, которые находятся под завалами завода.
Как сообщали ранее "Комментарии", оккупанты придумали новую причину для угроз Украине. Москва из-за предводителя так называемой ДНР Дениса Пушилина перешла к новым угрозам Украине. Теперь Украине угрожают усилением агрессии "с учетом того, что происходит в Приднестровье". Денис Пушилин уже решил озвучить планы оккупации новых территорий Украины, а не только всех Донецкой и Луганской областей, как сообщалось еще ранее.
Также "Комментарии" писали, что Ирина Верещук дала советы украинцам и рассказала о своей работе. В интервью Утро из Украины вице-премьер Ирина Верещук рассказала, что ей помогает в работе по обмену, открытию коридоров для населения, где сейчас ее семья и дала советы украинским женщинам.
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