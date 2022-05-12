logo

BTC/USD

27400.79

ETH/USD

1860.89

LTC/USD

59.88

USD/UAH

32.18

EUR/UAH

33.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Оборона 2022 "Пионы" "Грады" и гаубицы: защитники Запорожского края уничтожили артиллерию противника
commentss НОВОСТИ Все новости

"Пионы" "Грады" и гаубицы: защитники Запорожского края уничтожили артиллерию противника

На временно занятых противником территориях Запорожской области продолжает активно развиваться движение сопротивления

сегодня, 11:10
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Защитники Запорожского края продолжают героически держать обороны и дают достойны отпор противнику. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

"Пионы" "Грады" и гаубицы: защитники Запорожского края уничтожили артиллерию противника

ВСУ

Как рассказал Ткачук, за прошедшие сутки (11 мая) нашим воинам удалось уничтожить еще несколько десятков военнослужащих армии оккупантов и их технику, а именно:

• 21 лицо личного состава противника (еще 28 были ранены);

• две реактивных системы залпового огня "Град";

• 2 самоходных артиллерийских пушки 2С7 "Пион";

• одну самоходную гаубицу 2С19 "МСТА-С";

• две буксируемых гаубицы Д-30;

• два миномета;

• три боевые бронированные машины;

• шесть единиц автомобильной техники. 

Также отмечается, что на временно занятых противником территориях Запорожской области продолжает активно развиваться движение сопротивления. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что "Сжигаем и топим русских оккупантов": десантники показали, что стало с врагом на реке Северский Донец. Украинские воины уничтожили оккупантов и понтонную переправу. 

Читайте также о том, что Дюжев и Долина приехали в оккупированный Донецк: подробности (ВИДЕО). Актер Дмитрий Дюжев и певица Лариса Долина поддерживают путинский режим. 

Сайт "Комментарии" информировали о том, что обстреливают эвакуационную дорогу, грабят медицинские учреждения: как живет прифронтовая и оккупированная Луганщина. Оккупанты даже обстреляли дорогу, по которой довозят гуманитарную помощь и эвакуируют людей. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что международная помощь: как работает в Польше гуманитарный хаб. Через международный хаб проходит стратегическая помощь Украине. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/102610391706519/videos/3764983653626121
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!