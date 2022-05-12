"Пионы" "Грады" и гаубицы: защитники Запорожского края уничтожили артиллерию противника

Защитники Запорожского края продолжают героически держать обороны и дают достойны отпор противнику. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

ВСУ

Как рассказал Ткачук, за прошедшие сутки (11 мая) нашим воинам удалось уничтожить еще несколько десятков военнослужащих армии оккупантов и их технику, а именно:

• 21 лицо личного состава противника (еще 28 были ранены);

• две реактивных системы залпового огня "Град";

• 2 самоходных артиллерийских пушки 2С7 "Пион";

• одну самоходную гаубицу 2С19 "МСТА-С";

• две буксируемых гаубицы Д-30;

• два миномета;

• три боевые бронированные машины;

• шесть единиц автомобильной техники.

Также отмечается, что на временно занятых противником территориях Запорожской области продолжает активно развиваться движение сопротивления.

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