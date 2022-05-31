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"Пионы", "Грады" и гаубицы: ВСУ продолжают уничтожать противника на юге Украины

Оккупанты не имеют успехов в продвижении на юге Украины

сегодня, 11:18
Автор:

Денис
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На южном фронте обстановка динамичная и напряженная. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

"Пионы", "Грады" и гаубицы: ВСУ продолжают уничтожать противника на юге Украины

ВСУ. Фото из открытых источников

Отмечается, что оккупанты, не имея успехов продвижении, активизируют авиационные и артиллерийско-минометные удары.

В свою очередь украинские ракетно-артиллерийские подразделения за сутки нанесли противнику существенные потери, а именно:

• уничтожено 78 оккупантов;

• восемь танков;

• две гаубицы;

• самоходная пушка "Пион";

• две реактивные системы залпового огня "Град";

• пять единиц бронированной техники;

• две единицы автомобильной техники.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Лукашенко готовит военные учения на границе с Украиной: что известно. В пограничных областях готовятся к военным учениям в июне. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что оккупанты пошли на штурм сразу по двум направлениям, на очереди третье – Генштаб ВСУ. Оккупанты пытались провести разведку маршрутов дальнейшего продвижения в районе населенного пункта Лиман, понесли потери, отступили. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что российскую армию ждет большой моральный упадок: в США назвали причину. Командование личным составом в российской армии усложняется с каждым днем. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что Зеленский рассказал, почему наступает тот момент, когда России придется отложить оружие. России придется перейти к дипломатии, заявил президент. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/okPivden/
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