"Пионы", "Грады" и гаубицы: ВСУ продолжают уничтожать противника на юге Украины

На южном фронте обстановка динамичная и напряженная. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ. Фото из открытых источников

Отмечается, что оккупанты, не имея успехов продвижении, активизируют авиационные и артиллерийско-минометные удары.

В свою очередь украинские ракетно-артиллерийские подразделения за сутки нанесли противнику существенные потери, а именно:

• уничтожено 78 оккупантов;

• восемь танков;

• две гаубицы;

• самоходная пушка "Пион";

• две реактивные системы залпового огня "Град";

• пять единиц бронированной техники;

• две единицы автомобильной техники.

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