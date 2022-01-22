Первая партия вооруженной помощи США уже прибыла в Украину

Первая партия недавно направленной США помощи в безопасности прибыла в Украину. Такое заявление сделало посольство США в Киеве в пятницу, 21 января. Об этом сообщает CNN.

Госсекретарь США Энтони Блинкен - фото из открытых источников

В твите говорится, что груз "включает около 200 тыс. фунтов летальной помощи, включая боеприпасы передовым защитникам Украины".

Событие происходит, когда США пытаются принудить Москву к деэскалации ситуации на украинской границе, где Россия собрала более 100 000 военных.

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил в пятницу, 21 января, что любое вторжение России в Украину "встретит строгий и единственный ответ".

Блинкен провел 21 января в Женеве 90-минутную двустороннюю встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым – последний раунд дипломатических переговоров, который, по словам министра США, обеспечил более "четкий путь к пониманию проблем друг друга".

Президент Джо Байден заявил, что, по его мнению, президент России Владимир Путин вторгнется в Украину. Соединенные Штаты предупредили, что это приведет к серьезным последствиям при вторжении

"Мы четко заявили. Если любые российские военные силы пересекут границу Украины, это будет возобновленное вторжение. Соединенные Штаты, наши партнеры и союзники встретят быстро, жестко и объединено", — сказал Блинкен.

Министерство обороны работает над серией военных вариантов одобрения Байдена, которые могут быть задействованы для усиления военного присутствия США в Восточной Европе как сдерживания, если Россия вторгнется в Украину.

"Мы изучаем широкий спектр вариантов того, как бы поддержать наших союзников в военной сфере", — сказал первый чиновник.

Эти варианты, возможно, также будут подкреплены санкциями.

Целью любого военного подкрепления в Восточной Европе было бы обеспечение сдерживания и умиротворения союзников. Варианты могут включать "перемещение средств и сил, уже находящихся в Европе, а также средств и сил, имеющихся за пределами Европы", — сказал чиновник. Российское вторжение "несомненно будет одним из триггеров" для перемещения американских войск и средств.

Военной целью США было бы "удовлетворить возможности", о которых просят союзники по НАТО в регионе, сказал чиновник. Вооруженные силы США могут действовать, как они уже действуют, в одностороннем порядке в Европе, но могут действовать в рамках существующих командных структур НАТО.

Как сообщали ранее, завершилась встреча Блинкена и Лаврова: США взяли еще неделю, чтобы подумать.

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