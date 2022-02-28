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Переговоры Украины с РФ: в ОП раскрыли состав делегации

Переговоры начнутся в 12:00

сегодня, 11:37 comments1162
Автор:

Мокрик Анастасия
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Сегодняшним утром украинская делегация прибыла в район украино-белорусской границы для участия в переговорах с представителями Российской Федерации. Об этом сообщили на официальной странице Офиса президента в социальной сети. 

Переговоры Украины с РФ: в ОП раскрыли состав делегации

Переговоры Украины с РФ. Фото из открытых источников

Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что у него состоялся телефонный разговор с Александром Лукашенко. В ходе этой беседы они договорились, что украинская делегация встретится с представителями РФ на украинско-белорусской границе в районе реки Припять.

28 февраля ОП опубликовал пост о том, что утром украинская делегация прибыла на место встречи. Также в пресс-службе объявили полный состав делегации. В него вошли:

- председатель фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия;

- министр обороны Украины Алексей Резников;

- советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк;

- первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин;

- народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Главным вопросом будет немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия высказал свое мнение о первых переговорах со страной-агрессором с момента начала полномасштабной войны против Украины.

Также портал "Комментарии" информировал читателей о том, каким может быть результат встречи и зачем это Лукашенко. Эксперты рассказали, о чем именно может идти речь на переговорах. 


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Источник: https://t.me/OP_UA/5736
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