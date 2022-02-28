Переговоры Украины с РФ: в ОП раскрыли состав делегации

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Мокрик Анастасия
Сегодняшним утром украинская делегация прибыла в район украино-белорусской границы для участия в переговорах с представителями Российской Федерации. Об этом сообщили на официальной странице Офиса президента в социальной сети.
Переговоры Украины с РФ. Фото из открытых источников
Днем ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что у него состоялся телефонный разговор с Александром Лукашенко. В ходе этой беседы они договорились, что украинская делегация встретится с представителями РФ на украинско-белорусской границе в районе реки Припять.
28 февраля ОП опубликовал пост о том, что утром украинская делегация прибыла на место встречи. Также в пресс-службе объявили полный состав делегации. В него вошли:
- председатель фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия;
- министр обороны Украины Алексей Резников;
- советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк;
- первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин;
- народный депутат Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.
Главным вопросом будет немедленное прекращение огня и отвод войск с территории Украины.
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Зе всралси али каг?