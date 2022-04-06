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Озвучены потери РФ с начала войны против Украины

Наши воины героически защищают Украину от агрессора

сегодня, 10:19
Автор:

Денис
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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил о потерях оккупантов за 41 день войны против Украины. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Озвучены потери РФ с начала войны против Украины

ВСУ

Согласно информации наших военных, с 24 февраля по 6 апреля потери противника ориентировочно составили:

• личного состава — около 18600 человек;

• танков ‒ 684 ед;

• боевых бронированных машин ‒ 1861 ед;

• артиллерийских систем  – 332 ед;

• РСЗО — 107 ед;

• средства ПВО — 55 ед;

• самолетов – 150 ед;

• вертолетов – 135 ед;

• автомобильной техники — 1324 ед;

• корабли/катера — 7 ед;

• цистерн с ГСМ — 76;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 96;

• Специальная техника – ​​25;

• Пусковые установки ОТРК/ТРК — 4.

В Генеральном штабе ВСУ отмечают, что данные о потерях противника уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Сайт "Комментарии" ранее информировал о том, что американский генерал рассказал, сколько может длится война в Украине. Генерал Милли считает, что возможность конфликта между великими державами "растет, а не уменьшается". 

Напомним портал "Комментарии" писал о том, что сколько украинцев верят в победу Украины над агрессором и евроинтеграцию: исследование. Украинцы верят в победу Украины над россией: что показывает социологический опрос. 

Читайте также о том, что ракетный обстрел оккупантов: в Днепропетровской и Львовской областях слышны взрывы. В Днепропетровской области российские ракеты ночью уничтожили нефтебазу и подожгли завод. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что враг начал подготовку аэродрома Тирасполь для приема самолетов, – Генштаб. Враг активно проводит работы по подготовке новой наступательной операции.


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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