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Оккупанты нанесли авиаудар по детской больнице в Мариуполе (ВИДЕО)

Оккупанты убивают мирных жителей

9 марта 2022, 17:01 comments1005
Автор:

Денис
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Оккупанты в очередной раз обстреляли мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в своем официальном Telegram-канале. 

Оккупанты нанесли авиаудар по детской больнице в Мариуполе (ВИДЕО)

Скриншот из видео

"Российские оккупационные войска сбросили несколько бомб на детскую больницу. Разрушения колоссальные. Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен. Информация о пострадавших детях уточняется", — пишет Геращенко.


Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Еврокомиссия ввела санкции против банков Беларуси и пополнила санкционный список. 

Читайте также о том, как общаться и общаться ли украинцам с родными из России. 


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Источник: https://t.me/Pravda_Gerashchenko
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