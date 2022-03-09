Оккупанты нанесли авиаудар по детской больнице в Мариуполе (ВИДЕО)

Оккупанты в очередной раз обстреляли мирных жителей Мариуполя. Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко в своем официальном Telegram-канале.

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"Российские оккупационные войска сбросили несколько бомб на детскую больницу. Разрушения колоссальные. Корпус медицинского учреждения, где еще недавно лечились дети, полностью разрушен. Информация о пострадавших детях уточняется", — пишет Геращенко.





Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Еврокомиссия ввела санкции против банков Беларуси и пополнила санкционный список.

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