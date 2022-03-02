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Оккупанты десантируются в Николаевской области

Украинские военные ведут огонь на поражение

сегодня, 11:26
Автор:

Денис
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В Николаевской области оккупанты высадили десант. Об этом пишет издание ТСН, ссылаясь на главу ВГА области Виталия Кима.

Оккупанты десантируются в Николаевской области

Россия высаживает десантников в Николаевской области. Иллюстрация

Согласно информации, была высадка десанта в районе Баливного. 4 вертолета.

Также продолжаются бои у Калиновки. Их там разбили. Часть назад ушла в сторону Баштанки.

В настоящее время в городе Николаев врага нет. 

По его словам, украинские военные прижали к земле высадившийся в аэропорту десант, стреляют на поражение и требуют их сдаться в плен.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Канаде предлагают переименовать одну из улиц в честь Зеленского.Канадский депутат предлагает назвать именем Зеленского улицу, где расположено посольство России. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/v-nikolaevskoy-oblasti-vysadilsya-rossiyskiy-desant-vsu-strelyaet-na-porazhenie-1994266.html
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