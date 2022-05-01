Оккупанты безуспешно штурмовали позиции ВСУ, - Генштаб

Российские оккупанты пытаются проводить наступательные операции по нескольким направлениям на востоке и юге, однако несут потери в живой силе и военной технике. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.



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ВСУ разбили наступательные группировки на Изюмском направлении, там враг понес потери. Не удалось оккупантам захватить полностью Рубежное и Попасное, после боев оккупанты отступили с потерями. Безуспешно россияне штурмовали позиции украинских военных в районе населенных пунктов Озерное и Марьинка, Времивка и Зеленое Поле. Атаки были отбиты, а оккупационные боевые группировки понесли потери.

На острове Змеиный ВСУ уничтожили 42 оккупанта, три российских зенитных установки, один зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10" и одну машину связи – серверную с телекоммуникационным оборудованием.

Оккупанты пытаются продвинуться в направлении Кривого Рога и бросили на штурм позиций ВСУ в районах Таврического, Осокоровки, Трудолюбовки и Княжевки немалые свои силы, расположенные на Южнобужском направлении. Враг обстреливал из артиллерии украинские позиции в упомянутом районе.



В направлении Николаева оккупанты перегруппируют свои подразделения и не оставляют попыток выйти на административные границы Херсонской области с последующим наступлением на Николаев и Кривой Рог. Враг запускает БПЛА для воздушной разведки ситуации и размещения позиций ВСУ в восточной части Николаевской и северо-западной части Херсонской области.

В ночь на 1 мая российские оккупационные войска обстреляли двор гражданских в окрестностях Николаева. кассетными боеприпасами от РСЗО "Ураган".

По информации Днепропетровской ОВА, утром над областью был сбит беспилотник. В Синельниковском районе ракетный обстрел. Ракета попала в склады агропредприятий. Один пустой, другой с зерном, они разрушены. Позже обстрел повторился, есть раненая гражданка.





Как сообщал портал "Комментарии", взрыв и пожар произошли в воскресенье, 1 мая, в Белгородской области. Уже стали известны подробности инцидента – возле города горел объект министерства обороны россии. В результате взрывов и пожара повреждены частные дома, есть пострадавшие.



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