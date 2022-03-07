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Оккупант перебрасывает авиацию в Беларусь: Россия готовится к новым ударам по украинским городам

Генштаб ВСУ рассказал о планах России

7 марта 2022, 20:15 comments1092
Автор:

Карина Ожерельева
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РФ планирует новые ракетно-бомбовые удары по крупным украинским городам, поэтому сейчас опрокидывает авиационные подразделения двух военных округов в Беларусь. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ в Facebook.

Оккупант перебрасывает авиацию в Беларусь: Россия готовится к новым ударам по украинским городам

Российско-белорусские учения - РБК-Украина

"Оккупанты планируют активизировать авиацию с целью нанесения ракетно-бомбовых ударов по крупным городам Украины и промышленной инфраструктуре. Для выполнения этой цели на территорию Республики Беларусь перебрасываются авиационные подразделения Центрального и Восточного военных округов", — заявил Генштаб ВСУ в Facebook.

Как сообщали ранее "Комментарии", несколько государств против того, чтобы предоставить на этой неделе Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Как сообщил один из дипломатов, эти страны желают сосредоточиться, прежде всего, на оказании поддержки Украине и остановке войны, а не на запуске процесса, который может длиться десятилетие. Государства, поддерживающие предложение предоставления Украине статуса страны-кандидата, уверены, что поддержка заявления Украины символически важна, несмотря на то, что сам процесс обретения членства действительно долог и сложен.

Также "Комментарии" писали, что Россия предложила эвакуировать украинцев к себе. Россия предложила создать гуманитарные коридоры из Киева в Беларусь, а затем и в Россию, а из Харькова и Сум сразу в Россию. Украина считает это предложение неприемлемым. Ночью поступило письмо от России, в котором было предложение, "учитывая личную просьбу президента Французской Республики Эммануэля Макрона", объявить режим тишины 7 марта и создать гуманитарные коридоры.


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/267024028944016
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Обсуждения

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сегодня, 07:50

Zehuilo ж2, чому до сих пір кацяпофашисти бродять по Україні, чому ще не відвойовані Крим і Донбас, ти зрадник і колаборант, пішов на№уй в біробіджан. Слава Україні, Слава українським воїнам. Батько наш Бандера.

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