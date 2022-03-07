Оккупант перебрасывает авиацию в Беларусь: Россия готовится к новым ударам по украинским городам

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Карина Ожерельева
РФ планирует новые ракетно-бомбовые удары по крупным украинским городам, поэтому сейчас опрокидывает авиационные подразделения двух военных округов в Беларусь. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ в Facebook.
Российско-белорусские учения - РБК-Украина
Как сообщали ранее "Комментарии", несколько государств против того, чтобы предоставить на этой неделе Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС. Как сообщил один из дипломатов, эти страны желают сосредоточиться, прежде всего, на оказании поддержки Украине и остановке войны, а не на запуске процесса, который может длиться десятилетие. Государства, поддерживающие предложение предоставления Украине статуса страны-кандидата, уверены, что поддержка заявления Украины символически важна, несмотря на то, что сам процесс обретения членства действительно долог и сложен.
Также "Комментарии" писали, что Россия предложила эвакуировать украинцев к себе. Россия предложила создать гуманитарные коридоры из Киева в Беларусь, а затем и в Россию, а из Харькова и Сум сразу в Россию. Украина считает это предложение неприемлемым. Ночью поступило письмо от России, в котором было предложение, "учитывая личную просьбу президента Французской Республики Эммануэля Макрона", объявить режим тишины 7 марта и создать гуманитарные коридоры.
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сегодня, 07:50
Zehuilo ж2, чому до сих пір кацяпофашисти бродять по Україні, чому ще не відвойовані Крим і Донбас, ти зрадник і колаборант, пішов на№уй в біробіджан. Слава Україні, Слава українським воїнам. Батько наш Бандера.