Офис президента представил план усиления санкций против РФ: что он предусматривает

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Карина Ожерельева
Офис президента опубликовал план действий по усилению санкционных мер против россии. План был разработан украинскими и международными экспертами. Как сообщают "Комментарии", такое заявление опубликовала пресс-служба Офиса президента.
Офис президента - фото из открытых источников
Сообщается, что главой эксперной группы стал Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI) Майкл Макфол.
Документ содержит рекомендации для мира по поводу последующих шагов по усилению санкций, которые нужно ввести против россии, чтобы заставить россию остановить войну против Украины.
В плане отмечено 10 основных направлений санкционной политики. В список входят:
признание России и Беларуси государствами – спонсорами терроризма, а вооруженные силы РФ – террористической организацией;
полный запрет на экспорт российских энергоносителей;
расширение санкций против финансового сектора России и Белоруссии;
усиление транспортных и страховых санкций;
расширение и усиление торговых эмбарго и персональных санкций
Авторы документа подчеркивают важность создания вторичных ограничений против россии и синхронизации совместных усилий в санкционной политике.
Как сообщали ранее "Комментарии", нардепам рекомендуют принять в целом закон о запрете пророссийских партий. Комитет по правовой политике направил рекомендации народным избранникам принять в целом закон о запрете политических партий.
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