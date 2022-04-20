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Офис президента представил план усиления санкций против РФ: что он предусматривает

В документе содержатся рекомендации для мирового сообщества по поводу дальнейших санкций

сегодня, 20:40
Автор:

Карина Ожерельева
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Офис президента опубликовал план действий по усилению санкционных мер против россии. План был разработан украинскими и международными экспертами. Как сообщают "Комментарии", такое заявление опубликовала пресс-служба Офиса президента.

Офис президента представил план усиления санкций против РФ: что он предусматривает

Офис президента - фото из открытых источников

Сообщается, что главой эксперной группы стал Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI) Майкл Макфол.

Документ содержит рекомендации для мира по поводу последующих шагов по усилению санкций, которые нужно ввести против россии, чтобы заставить россию остановить войну против Украины.

В плане отмечено 10 основных направлений санкционной политики. В список входят:

признание России и Беларуси государствами – спонсорами терроризма, а вооруженные силы РФ – террористической организацией;

полный запрет на экспорт российских энергоносителей;

расширение санкций против финансового сектора России и Белоруссии;

усиление транспортных и страховых санкций;

расширение и усиление торговых эмбарго и персональных санкций

Авторы документа подчеркивают важность создания вторичных ограничений против россии и синхронизации совместных усилий в санкционной политике.

"Данный документ станет основой для дальнейшей работы нашего правительства по усилению санкционного давления на Россию. Мы будем предлагать нашим партнерам этот список за основу для координации введения санкций", — заявил глава Офиса президента.

Как сообщали ранее "Комментарии", нардепам рекомендуют принять в целом закон о запрете пророссийских партий. Комитет по правовой политике направил рекомендации народным избранникам принять в целом закон о запрете политических партий.


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/mizhnarodna-ekspertna-grupa-yermaka-makfola-prezentuye-napra-74425
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