Офіційно: над Балаклією - український прапор

Український прапор піднято над звільненою Балаклією Харківської області. Унікальні кадри з центру міста оприлюднили у Twitter Міноборони України, повідомляють “Коментарі”.

"Місто Балаклія Харківської області звільнено українськими військами! Керує наступом українських військ на цьому напрямку командувач Сухопутних військ України, Герой України генерал-полковник Олександр Сирський. У центрі міста підняли український прапор", — йдеться в описі під відео.

Раніше “Коментарі” писали, що Українська армія відвоювала майже 2500 квадратних кілометрів на Харківщині під час контрнаступу і близька до того, щоб створити “котел” довколо Ізюму.

За даними американського Інституту дослідження війни (ISW), ЗСУ можуть зруйнувати російські позиції навколо Ізюма, якщо вони переріжуть російські наземні лінії зв'язку на північ та південь від Ізюму. 9 вересня українські війська продовжували наступ на Куп'янськ та Ізюм та вживають заходів щодо ізоляції російського ізюмського угруповання військ. Якщо українцям вдасться відрізати російські наземні лінії зв'язку, вони матимуть можливість створити котел навколо Ізюму та обрушити більшу частину російських позицій на північному сході України.

Самі ж окупанти повідомляли, що вже залишили Ізюм та ще низку населених пунктів.

Водночас, поки вся увага прикута до подій на Харківщині, ЗСУ успішно просунулися на півдні, незабаром стане відомо про нові звільнені від російських окупантів населені пункти. Про це в етері загальнонаціонального телемарафону розповіла голова об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Про те, які висновки можна зробити з поточної воєнної ситуації та як вона може в найближчому майбутньому розвиватися далі, “Коментарі” дізнались в експертів.

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