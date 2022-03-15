Общие боевые потери противника с начала войны - Минобороны

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Карина Ожерельева
Министерство обороны Украины опубликовало всеобщие военные потери российских оккупантов в течение войны (с 24 февраля по 15 марта). Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на официальный сайт Министерства обороны Украины.
Министерство обороны Украины - фото из открытых источников
По данным Минобороны Украины противник ориентировочно потерял:
личного состава – более 13500 человек,
танков ‒ 404 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1279 ед,
артиллерийских систем – 150 ед,
РСЗО — 64 ед,
средства ПВО — 36 ед,
самолетов – 81 ед,
вертолетов – 95 ед,
автомобильной техники — 640 ед,
корабли /катера — 3 ед,
цистерн с ГСМ – 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 9.
По информации Минобороны, данные по потере врага пока еще уточняются. Также подсчет усложняется значимой интенсивностью боевых действий.
Как сообщали ранее "Комментарии", президент подписал законы об ответственности за коллаборационизм. Коллаборационизм будет караться в соответствии с изменениями в Уголовном кодексе. В ближайшее время документы будут опубликованы и введены в действие.
Также "Комментарии" писали, что Минэкономики предоставило объяснение, что такое простое в условиях военного положения и как оно оплачивается. Министерство экономики Украины ответило на наиболее часто задаваемые вопросы о трудовых отношениях во время военного положения. В частности, было опубликовано детальное объяснение того, как считается простой в условиях военного положения и как оно оплачивается.
Читайте на портале "Комментарии": Государственная миграционная служба возобновляет работу: какие услуги можно получить и куда обращаться. С 15 марта приступают к работе территориальные органы и подразделения Государственной миграционной службы в районах, где не ведутся активные боевые действия.
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