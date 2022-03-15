Общие боевые потери противника с начала войны - Минобороны

Министерство обороны Украины опубликовало всеобщие военные потери российских оккупантов в течение войны (с 24 февраля по 15 марта). Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на официальный сайт Министерства обороны Украины.

Министерство обороны Украины - фото из открытых источников

По данным Минобороны Украины противник ориентировочно потерял:

личного состава – более 13500 человек,

танков ‒ 404 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1279 ед,

артиллерийских систем – 150 ед,

РСЗО — 64 ед,

средства ПВО — 36 ед,

самолетов – 81 ед,

вертолетов – 95 ед,

автомобильной техники — 640 ед,

корабли /катера — 3 ед,

цистерн с ГСМ – 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9.

По информации Минобороны, данные по потере врага пока еще уточняются. Также подсчет усложняется значимой интенсивностью боевых действий.

Как сообщали ранее "Комментарии", президент подписал законы об ответственности за коллаборационизм. Коллаборационизм будет караться в соответствии с изменениями в Уголовном кодексе. В ближайшее время документы будут опубликованы и введены в действие.

Также "Комментарии" писали, что Минэкономики предоставило объяснение, что такое простое в условиях военного положения и как оно оплачивается. Министерство экономики Украины ответило на наиболее часто задаваемые вопросы о трудовых отношениях во время военного положения. В частности, было опубликовано детальное объяснение того, как считается простой в условиях военного положения и как оно оплачивается.

Читайте на портале "Комментарии": Государственная миграционная служба возобновляет работу: какие услуги можно получить и куда обращаться. С 15 марта приступают к работе территориальные органы и подразделения Государственной миграционной службы в районах, где не ведутся активные боевые действия.

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