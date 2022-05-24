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Главная Новости Оборона 2022 Неизвестные патриоты снова атаковали российский бронепоезд в Запорожской области
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Неизвестные патриоты снова атаковали российский бронепоезд в Запорожской области

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили три летательных аппарата противника

сегодня, 11:24
Автор:

Денис
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Военнослужащие Сил обороны на Запорожском направлении продолжают выполнять задание по отпору и сдерживанию российской агрессии. Об этом сообщил  представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

Неизвестные патриоты снова атаковали российский бронепоезд в Запорожской области

Армия РФ

Так, по информации Ткачука, за прошедшие сутки (23 мая) нашим воинам удалось уничтожить:

• девять лиц личного состава противника (еще 16 были ранены);

• один самолет Су-25;

• один танк;

• пять боевых бронированных машин;

• три беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

• три единицы автомобильной техники.

"Неизвестные парни и девушки повредили российский бронепоезд в Мелитопольском районе. В результате чего было сорвано логистическое обеспечение рашистов", — сообщает Ткачук. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что украинцы готовы отказаться от НАТО: названа альтернатива. Украинцы назвали условия безопасности. 

Читайте также о том, что оккупанты знают, как не допустить контрнаступления ВСУ – лоббисты уже начинают работать с Западом. Россия может прибегнуть к позиционной войне где-то в конце июня, когда как раз наступит пик готовности украинских войск к контрнаступлению. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что у Лукашенко заявили, что им привиделись "украинские ДРГ", которые уже заходят на территорию Беларуси. Никаких доказательств обнаружения, задержания или ликвидации белорусскими военными так называемых "украинских ДРГ" Минск не предоставил. 

Также "Комментарии" писали о том, что Европа помогает Путину финансировать своих силовиков: эксперт раскрыл подробности. Сейчас крайне важно ввести эмбарго на энергоресурсы, особенно на газ. 


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Источник: https://www.facebook.com/102610391706519/videos/335793808695362
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