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Названы потери армии оккупантов за 30 дней войны

Наши воины продолжают стоять на защите Украины

сегодня, 10:46
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины назвали ориентировочные потери армии РФ по состоянию на 25 марта. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Названы потери армии оккупантов за 30 дней войны

ВСУ

Наши военные продолжают героически защищать родину и уничтожать противника, который вторгся на землю Украины. Так, согласно данным Генштаба ВСУ за тридцать дней войны потери армии РФ ориентировочно составили:

• личного состава — около 16100 человек;

• танков ‒ 561 ед;

• боевых бронированных машин ‒ 1625 ед;

• артиллерийских систем – 291 ед;

• РСЗО — 90 ед;

• средства ПВО — 49 ед;

• самолетов – 115 ед;

• вертолетов – 125 ед;

• автомобильной техники — 1089 ед;

• корабли/катера — 5 ед;

• цистерн с ГСМ — 72;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 53;

• cпециальная техника – ​​18.

Наши военные отмечают, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что все больше военных РФ переходит воевать на сторону Украины против режима Путина, – разведка. Российские военные не просто складывают оружие, но и переходят воевать на сторону Украины. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что в Украине отреагировали на открытие офиса Красного Креста в Ростове-на-Дону. Верещук убеждена, что Россия хочет использовать это для того, чтобы вывозить украинцев из временно оккупированных городов на свою территорию.. 

Читайте также о том, что в Украине ужесточена ответственность за киберпреступления: какое наказание предусмотрено. В законодательстве появились штраф от 1,24 млн грн до 3,72 млн грн и ограничение свободы. 

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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