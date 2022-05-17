Названы общие боевые потери армии РФ за все время войны против Украины

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях противника. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Согласно данным Генштаба, общие боевые потери противника по состоянию на 17 мая ориентировочно составляют:

• личного состава — около 27900 (+200) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1235 (+7) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3009 (+35) ед;

• артиллерийских систем – 578 (+1) ед;

• РСЗО — 198 (+3) ед;

• средства ПВО — 90 (+1) ед;

• самолетов – 201 (+1) ед;

• вертолетов – 167 (+2) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 436 (+9);

• крылатые ракеты — 97(+0);

• корабли/катера — 13 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2109 (+8) ед;

• специальная техника – ​​43 (+1).

Отмечается, что наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Лиманском и Запорожском направлениях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что продажа военных облигаций пополнила госбюджет на 60 млрд грн – НБУ. Самый крупный портфель военных ОВГЗ традиционно сконцентрирован среди банков, которые являются первичными дилерами.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что я категорически против строительства временного жилья для переселенцев – мэр Харькова Терехов. Мэр Харькова считает строительство модульного жилья нецелесообразным.

Также "Комментарии" информировали о том, что американские сенаторы одобрили помощь Украине на $40 млрд. 6 млрд долларов из этой помощи пойдут на помощь в обеспечении безопасности Украины.

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