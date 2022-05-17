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Названы общие боевые потери армии РФ за все время войны против Украины

Наибольшие потери противника за прошлые сутки наблюдались на Лиманском и Запорожском направлениях

сегодня, 10:21
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях противника. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Названы общие боевые потери армии РФ за все время войны против Украины

Армия РФ

Согласно данным Генштаба, общие боевые потери противника по состоянию на 17 мая ориентировочно составляют:

• личного состава — около 27900 (+200) человек ликвидировано;

• танков  ‒ 1235 (+7) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 3009 (+35) ед;

• артиллерийских систем  – 578 (+1) ед;

• РСЗО — 198 (+3) ед;

• средства ПВО — 90 (+1) ед;

• самолетов – 201 (+1) ед;

• вертолетов – 167 (+2) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 436 (+9);

• крылатые ракеты — 97(+0);

• корабли/катера — 13 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2109 (+8) ед;

• специальная техника  – ​​43 (+1).

Отмечается, что наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Лиманском и Запорожском направлениях.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что продажа военных облигаций пополнила госбюджет на 60 млрд грн – НБУ. Самый крупный портфель военных ОВГЗ традиционно сконцентрирован среди банков, которые являются первичными дилерами. 

Читайте также о том, что враг ударил ракетами по Черниговщине: есть погибшие и много раненых. Россия продолжает наносить ракетные удары по территории Украины. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что я категорически против строительства временного жилья для переселенцев – мэр Харькова Терехов. Мэр Харькова считает строительство модульного жилья нецелесообразным. 

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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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