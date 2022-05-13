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Названы общие боевые потери армии РФ за все время войны против Украины

Нашим воинам удалось сбить юбилейный - 200 самолет врага

сегодня, 10:48
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о потерях противника с начала войны. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Названы общие боевые потери армии РФ за все время войны против Украины

Армия РФ

Так, по данным наших военных, общие боевые потери армии оккупантов (с 24 февраля по 13 мая) ориентировочно составляют:

• личного состава — около 26900 (+250) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1205 (+10) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 2900 (+27) ед;

• артиллерийских систем – 542 (+8) ед;

• РСЗО — 193 (+2) ед;

• средства ПВО — 88 (+1) ед;

• самолетов – 200 (+1) ед;

• вертолетов – 162 (+1) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 405 (+7);

• крылатые ракеты — 95(+1);

• корабли/катера — 13 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2042 (+23) ед;

• специальная техника – ​​41 (+0).

Генштаб сообщает, что наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Кураховском направлении. Также отмечается, что нашим воинам удалось сбить юбилейный — 200 самолет врага. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Путина призывают не допустить голод во всем мире: как можно разблокировать украинские порты. Путин продолжает игнорировать призывы мирового сообщества, надежда только на ВСУ и НАТО. 

Читайте также о том, что НКЦБФР "заморозила" сроки по некоторым проектам совместного инвестирования. Сроки приостановлены на время действия в Украине военного положения. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что Украина с 24 февраля потратила на войну свыше $8 млрд – глава Минфина. Деньги были частично взяты из тех средств, которые были заложены в бюджете на развитие. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что долетались: ВСУ приземлили семь вражеских птичек. Потери военной техники страны-агрессора продолжают расти. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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