В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о потерях противника с начала войны. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, по данным наших военных, общие боевые потери армии оккупантов (с 24 февраля по 13 мая) ориентировочно составляют:

• личного состава — около 26900 (+250) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1205 (+10) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 2900 (+27) ед;

• артиллерийских систем – 542 (+8) ед;

• РСЗО — 193 (+2) ед;

• средства ПВО — 88 (+1) ед;

• самолетов – 200 (+1) ед;

• вертолетов – 162 (+1) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня — 405 (+7);

• крылатые ракеты — 95(+1);

• корабли/катера — 13 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 2042 (+23) ед;

• специальная техника – ​​41 (+0).

Генштаб сообщает, что наибольшие потери противника (прошлые сутки) наблюдались на Кураховском направлении. Также отмечается, что нашим воинам удалось сбить юбилейный — 200 самолет врага.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Путина призывают не допустить голод во всем мире: как можно разблокировать украинские порты. Путин продолжает игнорировать призывы мирового сообщества, надежда только на ВСУ и НАТО.

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Сайт "Комментарии" информировал о том, что Украина с 24 февраля потратила на войну свыше $8 млрд – глава Минфина. Деньги были частично взяты из тех средств, которые были заложены в бюджете на развитие.

Также "Комментарии" сообщали о том, что долетались: ВСУ приземлили семь вражеских птичек. Потери военной техники страны-агрессора продолжают расти.

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