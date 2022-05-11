Названы общие боевые потери армии РФ за все время войны против Украины

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях оккупантов в войне против Украины ( с 24 февраля по 11 мая). Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Как сообщают наши военные, по состоянию на утро 11 мая общие боевые потери противника ориентировочно составили:

• личного состава — около 26350 (+350) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1187 (+17) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 2856 (+48) ед;

• артиллерийских систем – 528 (+9) ед;

• РСЗО — 185 (+0) ед;

• средства ПВО — 87 (+0) ед;

• самолетов – 199 (+0) ед;

• вертолетов – 160 (+2) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 390 (+10);

• крылатые ракеты — 94(+0);

• корабли/катера — 12 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 1997 (+17) ед;

• специальная техника – ​​41 (+0).

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