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Названы общие боевые потери армии РФ за все время войны против Украины

Украинские воины дают достойный отпор противнику

сегодня, 10:24
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях оккупантов в войне против Украины ( с 24 февраля по 11 мая). Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Названы общие боевые потери армии РФ за все время войны против Украины

Армия РФ

Как сообщают наши военные, по состоянию на утро 11 мая общие боевые потери противника ориентировочно составили:

• личного состава — около 26350 (+350) человек ликвидировано;

• танков ‒ 1187 (+17) ед;

• боевых бронированных машин ‒ 2856 (+48) ед;

• артиллерийских систем – 528 (+9) ед;

• РСЗО — 185 (+0) ед;

• средства ПВО — 87 (+0) ед;

• самолетов – 199 (+0) ед;

• вертолетов – 160 (+2) ед;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 390 (+10);

• крылатые ракеты — 94(+0);

• корабли/катера — 12 (+0) ед;

• автомобильной техники и автоцистерн — 1997 (+17) ед;

• специальная техника – ​​41 (+0).

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Сенат США хочет признать Россию спонсором терроризма. Сенат США считает действия правительства России актами терроризма. 

Читайте также о том, что оккупанты не могут захватить Одессу с моря: названа причина. После нескольких дней сумасшедших ракетных атак по Одессе враг отошел. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что ни газа, ни воды, ни мобильной связи: Луганская область осталась без всех коммуникаций –Гайдай. В населенных пунктах Луганщины нет ни воды, ни света, ни газа. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в разведке США рассказали, готов ли Путин остановиться на ДонбассеСледующий шаг войск РФ будет трудно предсказать отчасти потому, что "Путин сталкивается с несоответствием между его амбициями и текущим потенциалом обычных вооружений России". 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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