Населённый пункт в Киевской области был освобожден от оккупантов

Одно из украинский сёл в Киевской области удалось отбить у оккупанта. Об этом сообщает Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

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Село Макаров было полностью освобождено и нашим защитникам удалось закрепится там.

"14 ОМБР имени князя Романа Великого и 95 ОДШБР освободили Макаров Киевской области и закрепились там", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что воздух над Чернобылем должен быть закрыт из-за ядерной угрозы – депутат Европарламента. Оккупация зоны отчуждения представляет ядерную угрозу для Европы.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что российские захватчики продолжают обстреливать Харьков: под прицелами снова оказались жилые районы.

Также "Комментарии" писали о том, что в ГСЧС сообщили о последствиях обстрелов Киевской телебашни: есть погибшие и пострадавшие. Спасательные работы на Киевской телебашне продолжаются.





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