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Населённый пункт в Киевской области был освобожден от оккупантов

Село Макаров было полностью освобождено

сегодня, 18:14 comments1505
Автор:

Денис
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Одно из украинский сёл в Киевской области удалось отбить у оккупанта. Об этом сообщает Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на своей официальной странице в социальной сети Facebook. 

Населённый пункт в Киевской области был освобожден от оккупантов

Украина

Село Макаров было полностью освобождено и нашим защитникам удалось закрепится там. 

"14 ОМБР имени князя Романа Великого и 95 ОДШБР освободили Макаров Киевской области и закрепились там", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что воздух над Чернобылем должен быть закрыт из-за ядерной угрозы – депутат Европарламента. Оккупация зоны отчуждения представляет ядерную угрозу для Европы. 

Читайте также о том, что в Киевской области несовершеннолетний погиб от осколка снаряда. В Киевской области фиксируют смерти детей от снарядов кафиров. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что российские захватчики продолжают обстреливать Харьков: под прицелами снова оказались жилые районы. 

Также "Комментарии" писали о том, что в ГСЧС сообщили о последствиях обстрелов Киевской телебашни: есть погибшие и пострадавшие. Спасательные работы на Киевской телебашне продолжаются. 



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Источник: https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/259431339685692
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