Над Херсоном развевается украинский флаг

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Городской голова города Херсон Игорь Колыхаев рассказал о ситуации в городе. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Херсон - Украина
"Над Херсоном украинский флаг! Город работает и живёт. В 6.30 на линии вышли первые троллейбусы. Успеваем по чуть-чуть даже убирать город", — рассказал Колыхаев.
Сообщается, что ситуация с продуктами решается, а информация о "воде по часам" не соответствует действительности.
"С продуктами и хлебом вопрос решаем, следите за обновлениями информации на официальном сайте горсовета. Водоснабжение в обычном режиме. Про "воду по часам" — фейк. Все аварии стараемся устранять оперативно", — отметил мэр Херсона.
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Евросоюз вводит санкции в отношении Путина и Лаврова.
Также сайт "Комментарии" писал о том, что украинские военнослужащие, к сожалению, потеряли контроль над переправой города Херсон и военные РФ преодолели оборону города.
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