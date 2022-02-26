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Над Херсоном развевается украинский флаг

Над Херсоном украинский флаг

сегодня, 09:11
Автор:

Денис
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Городской голова города Херсон Игорь Колыхаев рассказал о ситуации в городе. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. 

Над Херсоном развевается украинский флаг

Херсон - Украина

"Над Херсоном украинский флаг! Город работает и живёт. В 6.30 на линии вышли первые троллейбусы. Успеваем по чуть-чуть даже убирать город", — рассказал Колыхаев. 

Сообщается, что ситуация с продуктами решается, а информация о "воде по часам" не соответствует действительности. 

"С продуктами и хлебом вопрос решаем, следите за обновлениями информации на официальном сайте горсовета. Водоснабжение в обычном режиме. Про "воду по часам" — фейк. Все аварии стараемся устранять оперативно", — отметил мэр Херсона. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Евросоюз вводит санкции в отношении Путина и Лаврова

Также сайт "Комментарии" писал о том, что украинские военнослужащие, к сожалению, потеряли контроль над переправой города Херсон и военные РФ преодолели оборону города.

Читайте также о том, что морская пехота держит позиции на правом берегу реки Кальмиус.


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Источник: https://www.facebook.com/kolykhaev.igor
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