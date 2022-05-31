На Запорожье нацгвардеец сбил уже третий вражеский самолет, а в Мелитополе раздался очередной взрыв

Военнослужащие Сил обороны на Запорожском направлении продолжают ведение оборонной операции. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, на протяжении прошлых суток (30 мая) наши воины уничтожили:

• 12 лиц личного состава противника (еще 13 получили ранения);

• одну артиллерийскую установку;

• одну боевую бронированную машину;

• одну единицу автомобильной техники.

Кроме того, подтвердилась информация о том, что в ночь на 30 мая украинский срочник нацгвардеец очередным метким выстрелом сбил уже третий российский самолет. Все три летательных аппарата были уничтожены из ПЗРК "Игла".

"Нет покоя рашистам в Мелитополе. В очередной раз по неизвестным причинам сработало взрывное устройство. Взорвался автомобиль в районе центральной площади и по стечению обстоятельств, как сообщают местные жители, рядом находилась племянница псевдогубернатора, которая является членом оккупационной военно-гражданской администрации Мелитополя", — рассказал Ткачук.

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