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На Запорожье нацгвардеец сбил уже третий вражеский самолет, а в Мелитополе раздался очередной взрыв

Украинские воины дают достойный отпор противнику

сегодня, 10:40
Автор:

Денис
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Военнослужащие Сил обороны на Запорожском направлении продолжают ведение оборонной операции. Об этом сообщил представитель Сил обороны Запорожского края, полковник Руслан Ткачук.

На Запорожье нацгвардеец сбил уже третий вражеский самолет, а в Мелитополе раздался очередной взрыв

ВСУ. Фото из открытых источников

Как стало известно, на протяжении прошлых суток (30 мая) наши воины уничтожили:

• 12 лиц личного состава противника (еще 13 получили ранения);

• одну артиллерийскую установку;

• одну боевую бронированную машину;

• одну единицу автомобильной техники. 

Кроме того, подтвердилась информация о том, что в ночь на 30 мая украинский срочник нацгвардеец очередным метким выстрелом сбил уже третий российский самолет. Все три летательных аппарата были уничтожены из ПЗРК "Игла". 

"Нет покоя рашистам в Мелитополе. В очередной раз по неизвестным причинам сработало взрывное устройство. Взорвался автомобиль в районе центральной площади и по стечению обстоятельств, как сообщают местные жители, рядом находилась племянница псевдогубернатора, которая является членом оккупационной военно-гражданской администрации Мелитополя", — рассказал Ткачук. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что жить под постоянные взрывы невозможно: переехавшая в Кременчуг харьковчанка поделилась историей. Семья харьковчан нашла временное убежище в Полтавской области. 

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Пентагоне рассказали, когда ждут определяющие бои в Украине. Генерал подчеркнул, что министр обороны США Ллойд Остин постоянно общается с министром обороны Украины. 

Также "Комментарии" информировали о том, что во Франции отреагировали на смерть журналиста в Луганской области. В МИДе Франции требуют расследования смерти журналиста. 


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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=558367062407557
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