На юге Украины ВСУ уничтожили технику и живую силу оккупантов: захвачены военные трофеи (ФОТО)

Вооруженные силы Украины продолжают стойко держать оборону и ходить в контратаки. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба ВС Украины в социальной сети Facebook.

ВСУ

Наши защитники уничтожили военную технику и живую силу армии РФ.

"На юге нашего государства украинские воины успешно отражают атаки врага. Скажем больше, ходят в контратаки. Как результат, уничтожена техника и живая сила врага и трофеи – танки и другие полезности", — сообщают в Генеральном штабе ВСУ

В подтверждение своим словам в Генштабе показали фотографии с места событий.

Фото: Генштаб ВСУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что посол Украины в ФРГ рассказал, почему Берлин до последнего отказывался помогать Киеву обороняться. В Берлине давали Украине "несколько часов" после вторжения РФ, поэтому не помогали. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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Также "Комментарии" сообщали о том, что больше чем 24 февраля: в Курской области фиксируют скопление военной техники. Россия продолжает перегруппировать войска и накапливать устаревшую технику.

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