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На юге Украины ВСУ уничтожили технику и живую силу оккупантов: захвачены военные трофеи (ФОТО)

Наши воины продолжают стоять на защите Украины

сегодня, 13:09
Автор:

Денис
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Вооруженные силы Украины продолжают стойко держать оборону и ходить в контратаки. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штаба ВС Украины в социальной сети Facebook. 

На юге Украины ВСУ уничтожили технику и живую силу оккупантов: захвачены военные трофеи (ФОТО)

ВСУ

Наши защитники уничтожили военную технику и живую силу армии РФ. 

"На юге нашего государства украинские воины успешно отражают атаки врага. Скажем больше, ходят в контратаки. Как результат, уничтожена техника и живая сила врага и трофеи – танки и другие полезности", — сообщают в Генеральном штабе ВСУ

В подтверждение своим словам в Генштабе показали фотографии с места событий. 

На юге Украины ВСУ уничтожили технику и живую силу оккупантов: захвачены военные трофеи (ФОТО) - фото 2

На юге Украины ВСУ уничтожили технику и живую силу оккупантов: захвачены военные трофеи (ФОТО) - фото 3

На юге Украины ВСУ уничтожили технику и живую силу оккупантов: захвачены военные трофеи (ФОТО) - фото 4

Фото: Генштаб ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что посол Украины в ФРГ рассказал, почему Берлин до последнего отказывался помогать Киеву обороняться. В Берлине давали Украине "несколько часов" после вторжения РФ, поэтому не помогали. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что мэр города в Харьковской области перешел на сторону оккупантов: ему грозит пожизненное. Иван Столбовой начал работать с оккупантами. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что будет, если не оплачивать коммунальные услуги во время войны. Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев рассказал, что будет, если во время войны не заплатить за коммунальные платежи. Читайте об этом на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что больше чем 24 февраля: в Курской области фиксируют скопление военной техникиРоссия продолжает перегруппировать войска и накапливать устаревшую технику. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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