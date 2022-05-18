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На юге Украины ВСУ уничтожили два вражеских склада боеприпасов и более сотни оккупантов

В районе Пятихатки и Степановки, на Херсонщине, уничтожены два вражеских склада боеприпасов

сегодня, 11:06
Автор:

Денис
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В Оперативном командовании "Юг" рассказали об обстановке на юге нашей страны. Об этом сообщается на официальной странице ОК "Юг" в социальной сети Facebook. 

На юге Украины ВСУ уничтожили два вражеских склада боеприпасов и более сотни оккупантов

ВСУ

На линии столкновения в Николаевской и Херсонской областях продолжаются боевые действия. Отмечается, что противник по-прежнему лишен возможности продвижения вперед, обустраивает свои позиции, пытаясь закрепиться, переходит к обороне. Однако продолжаются обстрелы наших позиций из минометов и ствольной артиллерии.

В тоже время, на протяжении прошедших суток (17 мая) нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией  нанесено 110 поражений позиций противника. В результате чего потери врага за сутки составили:

• 130 оккупантов;

• самоходная артиллерийско-минометная установка;

• три танка Т-72 Б3;

• 10 единиц бронированной и 12 единиц автомобильной техники. 

Также сообщается, что в районе Пятихатки и Степановки, на Херсонщине, уничтожены два вражеских склада боеприпасов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в оккупированный Херсон пожаловал очередной вип-чиновник рф. Вице-премьер рф приехал в Херсонскую область навязывать "российскую семью". 

Читайте также о том, что враг меняет тактику: в Генштабе рассказали, где оккупанты пытаются теперь наступать. В Донецком операционном районе и на Славянском направлении российские войска оказывают огневое влияние вдоль всей линии столкновения. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в США объяснили хитрость Москвы с эвакуацией украинских защитников Мариуполя. Аналитики ISW предполагают, что в Кремле могут не разрешить обмен украинских военных, эвакуированных из "Азовстали". 

Также "Комментарии" информировали о том, что в Раде рассказали, смогут ли школьники и абитуриенты в оккупации, получить аттестат или сдать мультитест. Военные России заблокировали выезды из оккупации. 


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Источник: https://www.facebook.com/okPivden/
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