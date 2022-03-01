На военном аэродроме в Таганроге прогремели взрывы (ВИДЕО)

В Сети появляются видео, на которых, как утверждается, запечатлен пожар на военном аэродроме в российском городе Таганрог. Об этом пишет издание ТСН.

Пожар на военном аэродроме в Таганроге. Иллюстрация

Очевидцы сняли на видео и выложили в Интернет ролики, на которых видно, что в районе аэродрома, на котором стоит летательный аппарат, что-то горит.

“Таганрог, Мариупольское шоссе. Только что раз****ли военный аэропорт. *****ло прям хорошо”, — говорит за кадром владелец видео.

В настоящее время причины взрыва уточняются.

Для справки: ранее взрывы прогремели на военном аэродроме в Ростовской области. На странице командования ВВС ВСУ подписали пост таким образом "А кто это сдэлал".

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Полтаве через несколько часов люди собрали помощь для эвакуированных детей. Население Полтавы собрало необходимую помощь для детей очень быстро.

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