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На военном аэродроме в Таганроге прогремели взрывы (ВИДЕО)

На опубликованных кадрах виден пожар на территории аэродрома

сегодня, 15:46 comments2174
Автор:

Денис
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В Сети появляются видео, на которых, как утверждается, запечатлен пожар на военном аэродроме в российском городе Таганрог. Об этом пишет издание ТСН. 

На военном аэродроме в Таганроге прогремели взрывы (ВИДЕО)

Пожар на военном аэродроме в Таганроге. Иллюстрация

Очевидцы сняли на видео и выложили в Интернет ролики, на которых видно, что в районе аэродрома, на котором стоит летательный аппарат, что-то горит.

“Таганрог, Мариупольское шоссе. Только что раз****ли военный аэропорт. *****ло прям хорошо”, — говорит за кадром владелец видео. 

В настоящее время причины взрыва уточняются. 

Для справки: ранее взрывы прогремели на военном аэродроме в Ростовской области. На странице командования ВВС ВСУ подписали пост таким образом "А кто это сдэлал". 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Полтаве через несколько часов люди собрали помощь для эвакуированных детей. Население Полтавы собрало необходимую помощь для детей очень быстро. 


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Источник: https://tsn.ua/svit/u-rosiyskomu-taganrozi-pidirvali-viyskoviy-litak-po-aerodromu-vipustili-raketi-1993282.html
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