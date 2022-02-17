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Минобороны Британии опубликовало карту вероятного нападения РФ: как она выглядит (ВИДЕО)

"Мы не видим доказательств того, что российские войска уходят из пограничных регионов Украины", - Минобороны Британии

сегодня, 20:14
Автор:

Денис Подставной
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Британское оборонное ведомство опубликовано карту вероятного нападения Российской Федерации на Украину. Об этом пишет издание ТСН.

Минобороны Британии опубликовало карту вероятного нападения РФ: как она выглядит (ВИДЕО)

Российские войска. Фото из открытых источников

Сегодня, 17 февраля, на официальной странице Министерства обороны Великобритании в социальной сети Twitter было опубликовано видео с картой возможного широкомасштабного нападения РФ. 

"Мы не видим доказательств того, что российские войска уходят из пограничных регионов Украины. Россия сохраняет значительное военное присутствие, которое может совершить вторжение без дальнейшего предупреждения ", — говорится в посте с видео, которое публикует Минобороны Британии. 

Согласно данным британских специалистов, возможное вторжение РФ может произойти в два этапа. 


Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Александр Лукашенко рассказал о том, что в Беларуси могут разместить ядерное оружие. Также он добавил, что для этого должно произойти. По словам правителя соседней страны, кроме ядерного вооружения на территории Беларуси может появиться и "сверхядерное". Подробно об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что президент Соединённых Штатов Америки рассказал о новых датах возможного вторжения России в нашу страну. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Украине ускорят темпы развития сети 4G связиВерховная Рада приняла законопроект № 5811, что ускорит выделение земли под строительство вышек 4G.  Эксперты считают, что благодаря законопроекту процесс может ускориться в два раза. Когда появится такой интернет в селах. Читайте об этом в нашей статье. 



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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/minoborony-britanii-opublikovalo-kartu-veroyatnogo-napadeniya-rf-kakie-goroda-ukrainy-mogut-pervymi-popast-pod-udar-1980181.html
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