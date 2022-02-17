Минобороны Британии опубликовало карту вероятного нападения РФ: как она выглядит (ВИДЕО)

Британское оборонное ведомство опубликовано карту вероятного нападения Российской Федерации на Украину. Об этом пишет издание ТСН.

Российские войска. Фото из открытых источников

Сегодня, 17 февраля, на официальной странице Министерства обороны Великобритании в социальной сети Twitter было опубликовано видео с картой возможного широкомасштабного нападения РФ.

"Мы не видим доказательств того, что российские войска уходят из пограничных регионов Украины. Россия сохраняет значительное военное присутствие, которое может совершить вторжение без дальнейшего предупреждения ", — говорится в посте с видео, которое публикует Минобороны Британии.

Согласно данным британских специалистов, возможное вторжение РФ может произойти в два этапа.





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