Лишившись части своих территорий Украина должна пересмотреть оборонную стратегию, - СМИ

Признание Россией независимости "Л/ДНР" и перемещение войск на оккупированный Донбасс ставит перед Украиной необходимость не только укрепления противоракетной обороны, но и пересмотра оборонной стратегии с привлечением профессионалов – опытных кадров предыдущих правительств. Речь об этом идет в статье "РФ продолжает наступление. Что делать Украине?", опубликованной изданием KP.UA.

ВСУ - фото: 24 канал

"РФ "признала" ОРДЛО. Минские договоренности развалены. Украина оказалась в ситуации, когда у ее границ стоят хорошо оснащенные вооруженные формирования. В сложившейся ситуации Украина должна в кратчайшие сроки пересмотреть и сформировать новую стратегию безопасности. Конечно, к процессу необходимо привлечь опытных и квалифицированных людей", — говорится в публикации.

Автор подчеркивает, что на самом деле в Украине много профессионалов, служивших при предыдущих режимах. По словам автора этот потенциал игнорируется.

"В первую очередь силовых структур, по критерию "послушания" были вычищены почти все профессионалы", — отмечается в статье.

По мнению журналистов KP.UA, такая кадровая политика "стала угрозой национальной безопасности и возвращение опытных кадров, генералов, командиров в строй должно стать первым шагом власти в условиях нарастающей угрозы".

Такой же позиции придерживается и экс-министр МВД Арсен Аваков: "Принимаются неквалифицированные решения, создаются проблемы, которых можно было бы избежать. Начинаются военные действия, и среди руководства вооруженных сил не так много людей, которые пережили опыт 14-го года. Где эти генералы, где эти офицеры? Они дома, на огороде. Их не зовут, не спрашивают…А ведь это умные люди".

Аваков говорит, что опытных военных не зовут по принципу: "этот работал с Порошенко, этот при Януковиче "4-м справа стоял", этот на меня на выборах наговорил… а этот слишком часто несогласен (это я про себя, в частности). Тогда возникает правительство "согласных". Но это ж не всегда самое сильное правительство. А сейчас Украине нужно самое сильное правительство. Непростое время требует непростых решений".

В статье также указывается, что Украине хватает наземных сил для сдерживания врага, однако необходимо усиливать противоракетную и противовоздушную оборону, чтобы "закрыть" небо.

"Несмотря на то, что Украина в вопросе защиты перед РФ серьезно "проседает", закрыть бреши и достичь максимальной защищенности при условии квалифицированного похода и грамотного распоряжения ресурсом можно в достаточно сжатые сроки. Но это – на перспективу. Что касается незамедлительных мер, украинским властям необходимо сделать все возможное, чтобы агрессор не продвинулся вглубь, к административным границам Донецкой и Луганской области"

Однако, по мнению автора, без опытного кадрового состава в руководстве страны – эта миссия "фактически невыполнима".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!