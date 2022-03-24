29-й день войны: в Генштабе ВСУ озвучили потери оккупантов

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях армии оккупантов по состоянию на утро 24 марта. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Армия РФ

Так, согласно информации наших военных, потери противника за месяц вторжения в нашу страну ориентировочно составили:

• личный состав — 15800 человек;

• танки ‒ 530 ед;

• боевых бронированных машин ‒ 1597 ед;

• артиллерийских систем – 280 ед;

• РСЗО — 82 ед;

• средства ПВО — 47 ед;

• самолетов – 108 ед;

• вертолетов – 124 ед;

• автомобильной техники — 1033 ед;

• корабли/катера — 4 ед;

• цистерн с ГСМ — 72;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 50;

• специальная техника – ​​16.

Отмечается, данные о потерях врага уточняются. Подсчет усложнен высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что доброе утро – мы из Украины: ВСУ уничтожили большой российский корабль в Бердянске. Был уничтожен корабль противника "Орск", поделились в Военно-морских силах украинской армии. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что украинские спортсмены продают свои награды, чтобы помочь армии. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Сайт "Комментарии" писал о том, что представитель РФ в ООН признал готовность Путина нажать ядерную кнопку. Представитель РФ в ООН цинично заявил о готовности Путина нажать ядерную кнопку.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Серхио Рамос организовал сбор помощи для Украины. Опытный испанский футболист продает одежду с украинской символикой.

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