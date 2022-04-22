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Главная Новости Оборона 2022 58-й день войны: сколько техники и живой силы потеряла армия РФ в войне против Украины
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58-й день войны: сколько техники и живой силы потеряла армия РФ в войне против Украины

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 10:30
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о том, сколько техники и живой силы потеряла армия РФ за 57 дней войны. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

58-й день войны: сколько техники и живой силы потеряла армия РФ в войне против Украины

ВСУ

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери оккупантов с 24 февраля по 22 апреля ориентировочно составили:

• личного состава — около 21200 человек ликвидировано;

• танков ‒ 838 ед;

• боевых бронированных машин‒ 2162 ед;

• артиллерийских систем  – 397 ед;

• РСЗО — 138 ед;

• средства ПВО — 69 ед;

• самолетов – 176 ед;

• вертолетов – 153 ед;

• автомобильной техники — 1523 ед;

• корабли/катера — 8 ед;

• цистерн с ГСМ — 76;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 172;

• специальная техника – ​​27;

• пусковые установки ОТРК/ТРК- 4.

Отмечается, что данные о потерях оккупантов уточняются. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в британской разведке знают, почему Путин отбросил решение штурма "Азовстали". Полноценный штурм завода российскими войсками ожидаемо привел бы к большим потерям среди россиян, еще больше снижая их боеспособность. 

Читайте также о том, что в Белом доме объяснили, почему в течении месяца решится, как будет выглядеть карта Европы. В случае успешного отражения русских перед Путиным окажется жесткий выбор. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что в правительстве сообщили, когда Украина станет членом ЕСВласти Украины рассчитывают, что наше государство сможет присоединиться к Евросоюзу через два года. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Израиль таки определился со своей позицией по войне в Украине – Киев получит защитное оснащение. Израиль изменил свою позицию по поводу помощи Киеву. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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