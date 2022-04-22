58-й день войны: сколько техники и живой силы потеряла армия РФ в войне против Украины

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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о том, сколько техники и живой силы потеряла армия РФ за 57 дней войны. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.
ВСУ
Согласно данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери оккупантов с 24 февраля по 22 апреля ориентировочно составили:
• личного состава — около 21200 человек ликвидировано;
• танков ‒ 838 ед;
• боевых бронированных машин‒ 2162 ед;
• артиллерийских систем – 397 ед;
• РСЗО — 138 ед;
• средства ПВО — 69 ед;
• самолетов – 176 ед;
• вертолетов – 153 ед;
• автомобильной техники — 1523 ед;
• корабли/катера — 8 ед;
• цистерн с ГСМ — 76;
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 172;
• специальная техника – 27;
• пусковые установки ОТРК/ТРК- 4.
Отмечается, что данные о потерях оккупантов уточняются.
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в британской разведке знают, почему Путин отбросил решение штурма "Азовстали". Полноценный штурм завода российскими войсками ожидаемо привел бы к большим потерям среди россиян, еще больше снижая их боеспособность.
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Сайт "Комментарии" писал о том, что в правительстве сообщили, когда Украина станет членом ЕС. Власти Украины рассчитывают, что наше государство сможет присоединиться к Евросоюзу через два года.
Также "Комментарии" сообщали о том, что Израиль таки определился со своей позицией по войне в Украине – Киев получит защитное оснащение. Израиль изменил свою позицию по поводу помощи Киеву.
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