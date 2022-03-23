28-день войны: в Генштабе ВСУ назвали потери оккупантов

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях оккупантов по состоянию на утро 23 марта. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

ВСУ

С 24 февраля по 23 марта потери оккупантов ориентировочно составили:

• личного состава- около 15600 человек,

• танков ‒ 517 ед,

• боевых бронированных машин ‒ 1578 ед,

• артиллерийских систем – 267 ед,

• РСЗО — 80 ед,

• средства ПВО — 47 ед,

• самолетов – 101 ед,

• вертолетов – 124 ед,

• автомобильной техники — 1008 ед,

• корабли/катера — 4 ед,

• цистерн с ГСМ- 70,

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 42.

• Специальная техника – ​​15.

Наши военные отмечают, что данные о потерях врага уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Минобороны Великобритании раскрыли дальнейшие планы оккупантов в Украине. Российские войска снова готовятся к контрнаступлению.

Читайте также о том, что оккупант рассказал жене, как Путин дал добро убивать в Украине гражданских. Командование успокаивает войско врага тем, что за "неделю, максимум две" война закончится.

Сайт "Комментарии" писал о том, что украинки одержали победы на чемпионате Европы по боксу. На чемпионате Европы по боксу в Хорватии украинцы получили медали.

Также "Комментарии" сообщали о том, что российская армия истощена и имеет ряд проблем: в Пентагоне озвучили ключевые. Большая и масштабная операция, которую россияне никогда раньше не проводили, длится уже месяц, а они до сих пор не решили проблему пополнения ресурсов.

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