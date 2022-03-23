28-день войны: в Генштабе ВСУ назвали потери оккупантов

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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях оккупантов по состоянию на утро 23 марта. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.
ВСУ
С 24 февраля по 23 марта потери оккупантов ориентировочно составили:
• личного состава- около 15600 человек,
• танков ‒ 517 ед,
• боевых бронированных машин ‒ 1578 ед,
• артиллерийских систем – 267 ед,
• РСЗО — 80 ед,
• средства ПВО — 47 ед,
• самолетов – 101 ед,
• вертолетов – 124 ед,
• автомобильной техники — 1008 ед,
• корабли/катера — 4 ед,
• цистерн с ГСМ- 70,
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 42.
• Специальная техника – 15.
Наши военные отмечают, что данные о потерях врага уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Минобороны Великобритании раскрыли дальнейшие планы оккупантов в Украине. Российские войска снова готовятся к контрнаступлению.
Читайте также о том, что оккупант рассказал жене, как Путин дал добро убивать в Украине гражданских. Командование успокаивает войско врага тем, что за "неделю, максимум две" война закончится.
Сайт "Комментарии" писал о том, что украинки одержали победы на чемпионате Европы по боксу. На чемпионате Европы по боксу в Хорватии украинцы получили медали.
Также "Комментарии" сообщали о том, что российская армия истощена и имеет ряд проблем: в Пентагоне озвучили ключевые. Большая и масштабная операция, которую россияне никогда раньше не проводили, длится уже месяц, а они до сих пор не решили проблему пополнения ресурсов.
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