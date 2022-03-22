27-й день войны: в Генштабе ВСУ обновили информацию о потерях оккупантов

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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины назвали потери оккупантов по состоянию на 22 марта. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.
ВСУ
Так, по данным наших военных с 24 февраля по 22 марта потери армии РФ ориентировочно составили:
• личного состава — около 15300 человек;
• танков ‒ 509;
• боевых бронированных машин ‒ 1556 ;
• артиллерийских систем – 252;
• РСЗО — 80;
• средства ПВО — 45;
• самолетов – 99;
• вертолетов – 123;
• автомобильной техники — 1000;
• корабли/катера — 3;
• цистерн с ГСМ — 70;
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 35;
• Специальная техника – 15.
В Генеральном штабе ВСУ отмечают, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Подоляк рассказал о подготовке встречи Зеленского и Путина. Советник главы ОП считает, что любые принципиальные решения могут быть приняты только на встрече президентов двух стран – РФ и Украины.
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Сайт "Комментарии" писал о том, когда украинцам готовиться к референдуму – что значит новое заявление Зеленского. Президент дал понять, что решение по предложениях РФ будет решать исключительно украинский народ.
Также "Комментарии" сообщали о том, что в МВД не исключают вероятность вторжения Беларуси в Украину: с Лукашенко ведут работу. Советник министра отметил, что Украина ждет этого наступления и готова дать жесткий отпор.
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