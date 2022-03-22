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Главная Новости Оборона 2022 27-й день войны: в Генштабе ВСУ обновили информацию о потерях оккупантов
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27-й день войны: в Генштабе ВСУ обновили информацию о потерях оккупантов

ВСУ продолжают уничтожать оккупантов

сегодня, 10:58
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины назвали потери оккупантов по состоянию на 22 марта. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

27-й день войны: в Генштабе ВСУ обновили информацию о потерях оккупантов

ВСУ

Так, по данным наших военных с 24 февраля по 22 марта потери армии РФ ориентировочно составили:

• личного состава — около 15300 человек;

• танков ‒ 509;

• боевых бронированных машин ‒ 1556 ;

• артиллерийских систем  – 252;

• РСЗО — 80;

• средства ПВО — 45;

• самолетов – 99;

• вертолетов – 123;

• автомобильной техники — 1000;

• корабли/катера — 3;

• цистерн с ГСМ — 70;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 35;

• Специальная техника – ​​15.

В Генеральном штабе ВСУ отмечают, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Подоляк рассказал о подготовке встречи Зеленского и Путина. Советник главы ОП считает, что любые принципиальные решения могут быть приняты только на встрече президентов двух стран – РФ и Украины. 

Читайте также о том, что в каких регионах восстановлено интернет-покрытие и связь. Восстановлена связь и доступ к интернету в трех областях Украины. 

Сайт "Комментарии" писал о том, когда украинцам готовиться к референдуму – что значит новое заявление Зеленского. Президент дал понять, что решение по предложениях РФ будет решать исключительно украинский народ. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в МВД не исключают вероятность вторжения Беларуси в Украину: с Лукашенко ведут работу. Советник министра отметил, что Украина ждет этого наступления и готова дать жесткий отпор. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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