26-день войны: в Генштабе ВСУ озвучили потери РФ

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Наши военные продолжают держать оборону и уничтожать живую силу и технику оккупантов. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях противника по состоянию на утро 21 марта. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба в социальной сети Facebook.
Армия РФ
Как стало известно, с 24.02 по 21.03 потери противника ориентировочно составили:
• личного состава — около 15000 человек;
• танков ‒ 498 ед;
• боевых бронированных машин ‒ 1535 ед;
• артиллерийских систем – 240 ед;
• РСЗО — 80 ед;
• средства ПВО — 45 ед;
• самолетов – 97 ед;
• вертолетов – 121 ед;
• автомобильной техники — 969 ед;
• корабли/катера- 3 ед;
• цистерн с ГСМ — 60;
• БПЛА оперативно-тактического уровня– 24;
• Специальная техника – 13.
В Генштабе ВСУ отмечают, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Джонсон собирается в Киев: служба его охраны категорически против. Борис Джонсон хочет показать, что Британия продолжит поддерживать Украину.
Сайт "Комментарии" писал о том, что в Минобороны Великобритании рассказали о главной цели россиян в Украине. Россияне, вероятно, отдадут приоритет попыткам оцепить город в ближайшие недели.
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Также "Комментарии" сообщали о том, что Штаты воздержатся, но другие страны НАТО могут ввести войска в Украину: в США сделали заявление.
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