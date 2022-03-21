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Главная Новости Оборона 2022 26-день войны: в Генштабе ВСУ озвучили потери РФ
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26-день войны: в Генштабе ВСУ озвучили потери РФ

Оккупанты продолжают нести потери

сегодня, 10:40
Автор:

Денис
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Наши военные продолжают держать оборону и уничтожать живую силу и технику оккупантов. В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины обновили данные о потерях противника по состоянию на утро 21 марта. Об этом сообщается на официальной странице Генштаба в социальной сети Facebook. 

26-день войны: в Генштабе ВСУ озвучили потери РФ

Армия РФ

Как стало известно, с 24.02 по 21.03 потери противника ориентировочно составили:

• личного состава — около 15000 человек;

• танков ‒ 498 ед;

• боевых бронированных машин ‒ 1535 ед;

• артиллерийских систем – 240 ед;

• РСЗО — 80 ед;

• средства ПВО — 45 ед;

• самолетов – 97 ед;

• вертолетов – 121 ед;

• автомобильной техники — 969 ед;

• корабли/катера- 3 ед;

• цистерн с ГСМ — 60;

• БПЛА оперативно-тактического уровня– 24;

• Специальная техника – ​​13.

В Генштабе ВСУ отмечают, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Джонсон собирается в Киев: служба его охраны категорически против. Борис Джонсон хочет показать, что Британия продолжит поддерживать Украину. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что в Минобороны Великобритании рассказали о главной цели россиян в Украине. Россияне, вероятно, отдадут приоритет попыткам оцепить город в ближайшие недели. 

Читайте также о том, что нардепы готовят закон об отзыве депутатов запрещенных партий. В Украине остановили деятельность пророссийских партий на период военного положения. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Штаты воздержатся, но другие страны НАТО могут ввести войска в Украину: в США сделали заявление.


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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