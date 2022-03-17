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22-й день войны: в Генштабе ВСУ озвучили потери оккупантов

Украинские защитники дают достойный отпор врагу

сегодня, 10:56
Автор:

Денис
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Украинские воины защищают нашу землю от оккупантов и продолжают уничтожать живую силу и технику противника. Об этом сообщается на официальной странице Генерального штабе Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

22-й день войны: в Генштабе ВСУ озвучили потери оккупантов

ВСУ

В Генштабе назвали потери противника по состоянию на 17 марта 2022 года. Ориентировочно:

• личный состав -14000 человек;

• танки ‒ 444 ед;

• боевых бронированных машин ‒ 1435 ед;

• артиллерийских систем – 201 ед;

• РСЗО — 72 ед;

• средства ПВО — 43 ед;

• самолетов  – 86 ед;

• вертолетов  – 108 ед;

• автомобильной техники  — 864 ед;

• корабли/катера — 3 ед;

• цистерн с ГСМ — 60;

• БПЛА оперативно-тактического уровня  – 11;

• cпециальная техника – ​​10.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировали о приднестровском кейсе: у Молдовы появился исторический шанс – воспользуется ли. Эксперты рассказали, сможет ли Молдова использовать момент для возвращения Приднестровья. 

Читайте также о том, что в МВД рассказали, почему сегодня военная угроза охватила абсолютно всю страну. Обстрелы и диверсанты — уже привычная картина для всех областей. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что враг продолжает нести потери, оккупанты остались без командного пункта, – Генштаб ВСУ. Личный состав противника деморализован, что привело к увеличению количества случаев дезертирства и отказов военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации участвовать в войне на территории Украины. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что Канада арестовала российский Ан-124 "Руслан": теперь он будет передан ВСУ. Канада последовательная в своих действиях и на российские упреки внимание не обращает. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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