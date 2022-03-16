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21-й день войны: в Генштабе ВСУ озвучили потери врага

Верьте в своих защитников

сегодня, 10:31
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины были названы ориентировочные потери противника по состоянию на 16 марта. Об этом сообщается на официальном сайте Генштаба ВСУ. 

21-й день войны: в Генштабе ВСУ озвучили потери врага

Армия РФ

Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.03 ориентировочно составили:

• личного состава — 13800 человек;

• танков ‒ 430,

• боевых бронированных машин ‒ 1375;

• артиллерийских систем – 190;

• РСЗО — 70;

• средства ПВО - 43;

• самолетов – 84;

• вертолетов – 108;

• автомобильной техники — 819;

• корабли/катера — 3;

• цистерн с ГСМ — 60;

• БПЛА оперативно-тактического уровня  – 11;

• специальная техника – ​​10;

В Генеральном штабе ВСУ отмечают, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Украине погибли более 100 детей за период войны: генпрокурор обратилась к ООН. ООН должна принять решение о миссии по оценке нарушения прав детей в Украине. 

Читайте также о том, что в Белом Доме с иронией отреагировали на санкции РФ. Пресс-секретарь Белого Дома заявила, что чиновники США путешествовать по России не планировали. 

Сайт "Комментарии" писал о аферах во время войны: как мошенники обманывают украинцевКакие преступные схемы придумали мошенники для того, чтобы обмануть украинцев даже во время войны. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в сети появился "Гимн настоящей России". Он собран из звуков взрывов и сирен. В сети появился "Гимн настоящей России" от музыкального сообщества Roger Leao & 7CS: композиция собрана из взрывов и стрельбы. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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