20 день войны: в Генштабе ВСУ озвучили потери оккупантов

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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины озвучили данные о потерях РФ. Об этом сообщается на официальном сайте Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.
Войска РФ
Потери противника с 24 по 15. 03 ориентировочно:
Личный состав — 13500 человек;
Танки ‒ 404;
Боевые бронемашины ‒ 1279;
артиллерийские системы — 150;
РСЗО — 64;
Cистемы ПВО — 36;
Cамолёты — 81;
Вертолеты — 95;
Автомобильная техника — 640;
Корабли/катера — 3;
Цистерны ГСМ — 60;
БПЛА оперативно-тактический уровень — 9.
В Генштабе отметили, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что глава Харьковской ОГА заявил, что у России нет никаких шансов взять Харьков. ВСУ держат свои позиции, постоянно их усиливают, враг их время от времени проверяет, ведутся обстрелы. Подробно об этом читайте в нашем материале.
Читайте также о том, что действие военного положения в Украине будет продолжено: что известно. Военное положение планируют продлить на месяц – до конца апреля. Подробнее об этом читайте в нашей статье.
Сайт "Комментарии" писал о том, что зять экс-президента Кучмы обратился к Западу. В колонке под названием "Украине нужно больше чем сострадание Запада, чтобы победить Россию" олигарх отмечает, что риски бездействия для Запада еще больше, чем риски поставки самолетов и оружия Украине.
Также "Комментарии" сообщали о том, что Россия ведет себя как государство-террорист: Верещук рассказала об итогах эвакуации за минувшие сутки. Российские войска обстреливают гуманитарные коридоры и похищают представителей власти.
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