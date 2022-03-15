20 день войны: в Генштабе ВСУ озвучили потери оккупантов

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины озвучили данные о потерях РФ. Об этом сообщается на официальном сайте Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.

Войска РФ

Потери противника с 24 по 15. 03 ориентировочно:

Личный состав — 13500 человек;

Танки ‒ 404;

Боевые бронемашины ‒ 1279;

артиллерийские системы — 150;

РСЗО — 64;

Cистемы ПВО — 36;

Cамолёты — 81;

Вертолеты — 95;

Автомобильная техника — 640;

Корабли/катера — 3;

Цистерны ГСМ — 60;

БПЛА оперативно-тактический уровень — 9.

В Генштабе отметили, что данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что глава Харьковской ОГА заявил, что у России нет никаких шансов взять Харьков. ВСУ держат свои позиции, постоянно их усиливают, враг их время от времени проверяет, ведутся обстрелы. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Читайте также о том, что действие военного положения в Украине будет продолжено: что известно. Военное положение планируют продлить на месяц – до конца апреля. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Сайт "Комментарии" писал о том, что зять экс-президента Кучмы обратился к Западу. В колонке под названием "Украине нужно больше чем сострадание Запада, чтобы победить Россию" олигарх отмечает, что риски бездействия для Запада еще больше, чем риски поставки самолетов и оружия Украине.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Россия ведет себя как государство-террорист: Верещук рассказала об итогах эвакуации за минувшие сутки. Российские войска обстреливают гуманитарные коридоры и похищают представителей власти.

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