Хотят подготовить к возможному поражению: российские СМИ переходят к новой информационной политике - ГУР МО

Под влиянием военных неудач россия изменяет свою пропаганду. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Остатки сбитого российского истребителя – Государственная пограничная служба

Так, по информации наших разведчиков, чтобы изменить представление россиян о военной "непобедимости" и подготовить общество к возможному поражению, российским СМИ приказали рассказывать о российско-украинской войне как о вооруженном противостоянии России со всеми странами Европейского Союза и НАТО. Это, по мнению кремлевских политтехнологов, приуменьшит позор от проигрыша более мощному противнику.

"По информации военной разведки Украины, руководители кремлевских телеканалов, интернет-СМИ и пропутинской армии ботов уже получают указания перейти к новой информационной политике. Пропагандисты страны-оккупанта теперь будут промывать мозги россиянам идеями о необходимости объединения ради собственного выживания и слепого доверия к политике кремлевского диктатора", — сообщает ГУР МО.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информирует о том, что агрессия России, Украина и Евросоюз: что мешает сближению – как лихорадит сам ЕС. Украина может получить статус кандидата в члены ЕС, важно то, что будет после этого. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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