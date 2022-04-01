Генштаб ВСУ озвучил потери армии РФ с начала войны против Украины

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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о том, сколько личного состава и техники потеряла армия РФ за 36 дне войны против Украины. Об это сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook.
Армия РФ
Как стало известно, с 24 февраля по 1 апреля потери оккупантов ориентировочно составили:
• личного состава — около 17700 человек;
• танков ‒ 625 ед;
• боевых бронированных машин ‒ 1751 ед;
• артиллерийских систем – 316 ед;
• РСЗО — 96 ед;
• средства ПВО — 54 ед;
• самолетов – 143 ед;
• вертолетов – 131 ед;
• автомобильной техники — 1220 ед;
• корабли/катера — 7 ед;
• цистерн с ГСМ — 76;
• БПЛА оперативно-тактического уровня – 85;
• Специальная техника – 24;
• Пусковые установки ОТРК/ТРК- 4.
Также наши военные отметили, что данные уточняются, а подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в армии Британии уверены – изначальный план Путина по Украине уже невыполним. Путина ввели в заблуждение по поводу военной мощи русской армии.
Сайт "Комментарии" писал о том, что украинская армия освобождает населенные пункты от оккупантов: что известно. Освобождение населенных пунктов от врага продолжается.
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Также "Комментарии" сообщали о том, что оккупанты вывозят награбленное, частично отводя войска из Киевщины, – Генштаб ВСУ. За сутки украинские защитники отразили 7 вражеских атак на Донецком и Луганском направлении.
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