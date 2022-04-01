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Генштаб ВСУ озвучил потери армии РФ с начала войны против Украины

Наши воины продолжают стоять на защите Украины

1 апреля 2022, 12:02
Автор:

Денис
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В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали о том, сколько личного состава и техники потеряла армия РФ за 36 дне войны против Украины. Об это сообщается на официальной странице Генштаба ВСУ в социальной сети Facebook. 

Генштаб ВСУ озвучил потери армии РФ с начала войны против Украины

Армия РФ

Как стало известно, с 24 февраля по 1 апреля потери оккупантов ориентировочно составили:

• личного состава — около 17700 человек;

• танков ‒ 625 ед;

• боевых бронированных машин ‒ 1751 ед;

• артиллерийских систем – 316 ед;

• РСЗО — 96 ед;

• средства ПВО — 54 ед;

• самолетов – 143 ед;

• вертолетов – 131 ед;

• автомобильной техники — 1220 ед;

• корабли/катера — 7 ед;

• цистерн с ГСМ — 76;

• БПЛА оперативно-тактического уровня – 85;

• Специальная техника – ​​24;

• Пусковые установки ОТРК/ТРК- 4.

Также наши военные отметили, что данные уточняются, а подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в армии Британии уверены – изначальный план Путина по Украине уже невыполним. Путина ввели в заблуждение по поводу военной мощи русской армии. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что украинская армия освобождает населенные пункты от оккупантов: что известно. Освобождение населенных пунктов от врага продолжается. 

Читайте также о том, что украинки показали хорошие результаты на чемпионате Европы: какие награды получили. Спортсменки из Украины соревнуются на чемпионате Европы по вольной борьбе. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что оккупанты вывозят награбленное, частично отводя войска из Киевщины, – Генштаб ВСУ.  За сутки украинские защитники отразили 7 вражеских атак на Донецком и Луганском направлении. 


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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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