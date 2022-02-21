Формирование боевых порядков: почему характер передвижения российской техники у границ Украины резко изменился

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Карина Ожерельева
Резкое изменение характера передвижения российской техники у украинских границ резко изменилось, что может свидетельствовать о формировании боевых порядков. Об этом сообщает 21 февраля Conflict Intelligence Team.
Военные - фото из открытых источников
В опубликованном сообщении говорится, что ранее военная техника России передвигалась только на танковых транспортерах и железнодорожных платформах. Сейчас вся техника почти всегда передвигается самостоятельно. Танки в основном передвигаются вместе с огнеметными системами. Это может свидетельствовать о формировании боевых порядков батальонно-тактических групп, потому что вся эта техника относится к разного рода войскам.
"Мы считаем, что опрокидывание сил из других регионов завершилось и предположительно происходит выход на начальные позиции для возможного наступления", — говорится в сообщении.
Как сообщали ранее "Комментарии", Беларусь назвала условие вывода российских войск из страны. Россия разместила в Беларуси то, что НАТО называло своей наибольшей вооруженной угрозой после окончания Холодной войны для совместных учений, которые начались 10 февраля. Учения на севере от Украины должны были завершиться в воскресенье, 20 февраля, но Минск объявил, что они будут продолжены, ссылаясь на усиление военной активности вблизи Беларуси и России.
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