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Формирование боевых порядков: почему характер передвижения российской техники у границ Украины резко изменился

Также сообщают, что у украинских границ находятся военные, находящиеся в тяжелых условиях

сегодня, 18:11
Автор:

Карина Ожерельева
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Резкое изменение характера передвижения российской техники у украинских границ резко изменилось, что может свидетельствовать о формировании боевых порядков. Об этом сообщает 21 февраля Conflict Intelligence Team.

Формирование боевых порядков: почему характер передвижения российской техники у границ Украины резко изменился

Военные - фото из открытых источников

В опубликованном сообщении говорится, что ранее военная техника России передвигалась только на танковых транспортерах и железнодорожных платформах. Сейчас вся техника почти всегда передвигается самостоятельно. Танки в основном передвигаются вместе с огнеметными системами. Это может свидетельствовать о формировании боевых порядков батальонно-тактических групп, потому что вся эта техника относится к разного рода войскам.

"Мы считаем, что опрокидывание сил из других регионов завершилось и предположительно происходит выход на начальные позиции для возможного наступления", — говорится в сообщении.

Группа также сообщает, что у украинских границ находятся военные, которые находятся в тяжелых условиях. Они вынуждены жить в переполненных помещениях и не получают питания по нескольку дней.

"Долго держать войска в таких условиях невозможно, поэтому в ближайшие дни можно либо ожидать наступления, либо частичного отвода войск по крайней мере в те большие лагеря, где мы их наблюдали до этого (на момент написания этого поста никакого отвода мы не наблюдаем)", — отмечено в уведомлении.

Как сообщали ранее "Комментарии", Беларусь назвала условие вывода российских войск из страны. Россия разместила в Беларуси то, что НАТО называло своей наибольшей вооруженной угрозой после окончания Холодной войны для совместных учений, которые начались 10 февраля. Учения на севере от Украины должны были завершиться в воскресенье, 20 февраля, но Минск объявил, что они будут продолжены, ссылаясь на усиление военной активности вблизи Беларуси и России.


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Источник: https://suspilne.media/209174-harakter-peresuvanna-rosijskoi-tehniki-zminivsa-mozlivo-pocalosa-formuvanna-bojovih-poradkiv-sit/
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