Экс-глава МИД Британии призывает рассмотреть идею вынесения угроз РФ о ядерном оружии на ГА ООН

Инициатива о вынесении на Генеральную Ассамблею ООН угроз России применить ядерное оружие заслуживает серьезного рассмотрения. Об этом заявил член Палаты Лордов британского парламента, экс-министр иностранных дел Великобритании Дэвид Оуэн.





"Я хочу засвидетельствовать свою полную поддержку политики правительства Великобритании в отношении Украины. Что касается предложения вынести угрозы России о применении ядерного оружия на Генеральную Ассамблею ООН, то оно заслуживает серьезного рассмотрения, и я уверен, что именно так этот вопрос и рассматривается", — заявил лорд Оуэн.





"Политика в отношении такой крайне опасной темы, как применение или неприменение ядерного оружия вполне обоснованно проводится правительствами самостоятельно, и реализуется после секретных консультаций с правительствами наших союзников по НАТО, в частности, двух других ядерных государства – Франции и США. Такой подход касается и публичных заявлений в Совете Безопасности и на Генеральной Ассамблее ООН, также он применяется в вопросах тактики голосований и согласования текстов резолюций. Тут речь идет о самодисциплине и такой подход был признан и поддержан моими коллегами в Палате Общин и Палате Лордов, когда я занимал пост министра иностранных дел Великобритании в 1977-1979 годах, непосредственно проводя переговоры с президентом Брежневым в Москве и главой МЗС Громыко по вопросам ядерной политики", — отметил экс-министр иностранных дел Великобритании.





Напомним, 5 апреля во время неформального общения с представителями дипломатического корпуса стран СНГ Российский министр иностранных дел Сергей Лавров снова высказался о возможном применении ядерного оружия, не став исключать такую возможность.





Также ранее президент Владимир Зеленский предупредил, что миру надо готовиться к ядерному удару агрессора. В эфире телеканала "Россия 1" российская пропагандистка Ольга Скабеева и депутат Госдумы от фракции ЛДПР Алексей Журавлёв рассуждали, за сколько секунд межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" долетит до столиц Великобритании, Германии и Франции, дающих Украине оружие.





Ранее предложение о том, что Генассамблея ООН должна немедленно принять резолюцию о том, что ядерный удар РФ по Украине станет объявлением войны человечеству, выдвинул руководитель Центра оборонных реформ, координатор межведомственной платформы по противодействию гибридным угрозам, которая осуществляет свою деятельность в рамках сотрудничества Украина-НАТО, Александр В. Данилюк. По его словам, в ответ на подтверждение намерений о применении ядерного оружия против Украины Россия должна быть исключена из состава Совета Безопасности ООН.





На угрозы российской стороны о применении ядерного оружия против Украины отреагировал целый мировых политиков.

Депутат Европейского парламента, экс-министр обороны Литвы Раса Юкнявичене заявила, что в случае применения Россией ядерного оружия против Украины или любой другой страны Европы, такой ядерный удар должен считаться объявлением войны всему миру.

Экс-командующий Силам Обороны Эстонии, депутат Европейского парламента, генерал-лейтенант Риго Террас также заявил, что Генеральная Ассамблея ООН должна принять резолюцию о том, что применение Россией ядерного оружия против Украины будет расценено, как объявление войны человечеству.





Депутат немецкого Бундестага от "Зеленых" Робин Вагнер заявил, что ядерные угрозы со стороны РФ недостойны для постоянного члена Совета Безопасности ООН.





Депутат парламента Румынии, член партии Союз "Спасите Румынию" Штефан-Юлиан Леринц высказался по поводу российских угроз и заявил, что такие угрозы официальных лиц в России применить ядерное оружие против Украины являются основанием для по меньшей мере временной остановки членства России в Совете Безопасности ООН.





Глава комитета по иностранным делам Парламента Эстонии Марко Михельсон заявил, что уже сами мысли о применении ядерного оружия являются нарушением ключевых принципов на которых основана Организация Объединенных наций. По его словам, есть целый ряд причин по которым членство России в ООН должно быть остановлено.

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