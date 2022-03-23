"Было ярко": ВСУ девятый раз нанесли удар по оккупантам в Чернобаевке - Арестович

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по скоплениям противника. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

ВСУ

Как стало известно, сегодня ночью наши военные нанесли уже девятый удар по аэропорту в Чернобаевке, на котором оккупанты скапливают свою военную технику.

"Сегодня ночью их крыли с небольшими перерывами часа три. Очередные РСЗО Смерч, которые били по Николаеву, сегодня молчали. Вероятно эта партия замолчала навсегда. Боекомплект к ним уничтожен, было ярко.", — пишет Арестович.

Также советник главы ОП отмечает, что в настоящее время техники оккупантов на территории аэродрома уже намного меньше чем раньше.

"Но и то что было — в значительной мере порублено от разрывов боеприпасов", — отметил Арестович.

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