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Бойцы ВСУ с помощью "Стингера" сбили Су-34 оккупантов

Истребитель был уничтожен в небе над Киевской областью

сегодня, 12:10
Автор:

Денис
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Вооруженные силы Украины сообщили об уничтожении еще одного летательного аппарата оккупантов. Об этом сообщается на официальной странице Сухопутных войск ВСУ в социальной сети Facebook. 

Бойцы ВСУ с помощью "Стингера" сбили Су-34 оккупантов

ВСУ

Как стало известно, сегодня утром, 18 марта, в Киевской области был сбит вражеский истребитель-бомбардировщик. 

""Около 8:15, в Бучанском районе, подразделениями ПВО Сухопутных войск Украины сбит вражеский истребитель-бомбардировочный СУ-34! Самолет сбит с помощью ПЗРК "Стингер"", — сообщают в Сухопутных войсках. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о российско-украинской войне, день 23-й: почему Россия проигрывает и проиграет. Эксперты дали прогнозы относительно финала войны с агрессором и развития украинского общества. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что оккупанты похитили главу Великобурлукской общины в Харьковской области: схватили прямо в кабинете. Преступление произошло вчера, 17 марта. Харьковский губернатор высказал свое мнение по этому поводу. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том. что у российских банков проблемы с выдачей пластиковых карт: что известно. Санкции против России все же бьют по экономике агрессора. Читайте об этом подробнее на нашем сайте. 

Также "Комментарии" писали о том, что силы ПВО в Днепропетровской области сбили две вражеские ракеты: не долетели до цели. Ночью бойцами ПВО были уничтожены два российских самолета и беспилотник. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 


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Источник: https://www.facebook.com/UkrainianLandForces
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